‘Espelho da Vida’: Cris tem delírio febril e beija “homem errado”

Quem nunca saiu andando a esmo com uma febre de 40 graus e acabou beijando uma pessoa achando que era outra, não é mesmo? É… isso não é assim tão comum, mas é o que vai acontecer com a Cris (Vitória Strada) futuramente em ‘Espelho da Vida‘. Nos próximos capítulos da novela das seis, nem mesmo uma febre vai impedir a protagonista de encontrar as ruínas da cabana de Danilo (Rafael Cardoso) no presente.

Durante uma gravação externa, Cris ignora os conselhos de todas as pessoas sensatas da novela e parte para encontrar a casa de seu amado na vida anterior. Para piorar, a garota está com uma febre gigantesca! A atriz não só encontrará a cabana como também dará de cara com Jorge (Miguel Rômulo). Afetada pela febre, Cris beija Jorge achando que está no passado diante de Danilo. Que confusão, não é mesmo? Dá para piorar: Alain (João Vicente de Castro) aparece nesse momento do beijo!

Para saber todo esse rebuliço causado por uma febre, um mal-entendido e a aparição repentina de um ex-noivo com ciume doentio, é só acompanhar nosso resumão de ‘Espelho da Vida’:

Segunda-feira, 3 de dezembro – Eugênio se enfurece com Julia

Alain dá uma afastada de Isabel (Alinne Moraes) no casarão. Cris faz mais uma viagem para o passado. Mariane (Kéfera) começa a dar em cima de Marcelo (Nikolas Antunes).

Isabel conta para Margot (Irene Ravache) que o pai de sua filha é Alain. No passado, Eugênio (Felipe Camargo) fica furioso ao ver Cris junto de Danilo.

Terça-feira, 4 de dezembro – Alain sente ciúmes de Cris

Num momento bem inesperado, Gustavo Bruno (João Vicente de Castro) ajuda Cris e Danilo “dobrando” Eugênio. No presente, Alain fica enciumado com a aproximação entre Jorge e Cris, afinal ainda quer se relacionar com sua ex.

Gustavo beija Julia, que se incomoda. De volta ao presente, Cris grava uma cena de beijo com Jorge, mas Alain perde o controle por conta disso. Logo depois, ele confessa à ex que é pai de Priscila (Clara Galinari).

Quarta-feira, 5 de dezembro – Mauro César sente ciuminho

Ao saber da paternidade, Cris tenta convencer Alain a se aproximar da filha. Mauro César (Rômulo Arantes Neto) fica um pouquinho enciumado ao saber que sua namorada fake, a Mariane, saiu com Marcelo. Pra completar, os dois são fotografados num restaurante. Quando a equipe do filme se prepara para uma ida à fazenda, Isabel aparece com a filha.

Quinta-feira, 6 de dezembro – Priscila descobre sobre o pai

Alain reprova ver as duas ali. O diretor também tem mais uma crise e proíbe Cris de ir até a fazenda com Jorge.

Margot desiste de esconder a foto do filho perdido. Américo (Felipe Camargo) finge não conhecer Edméia (Patrycia Travassos). Cris procura pela casa de Danilo. Priscila escuta Isabel contando que Alain é seu pai.

Sexta-feira, 7 de dezembro – Cris beija Jorge

Cris continua na busca pela cabana de Danilo, enquanto Isabel procura por Priscila na fazenda. Mauro César tenta se aproximar novamente de Mariane. Cris encontra os destroços da cabana que era de Danilo. Mariane descobre o caso da paternidade de Priscila. Cris, totalmente febril, beija Jorge achando que ele é Danilo. Alain e Isabel aparecem bem nessa hora.

Sábado, 8 de dezembro – Mais outro beijo

Jorge toma conta de Cris, que está com muita febre. Priscila se refugia numa gruta. Jorge leva Cris até a fazenda. Após muita procura, Alain e Isabel encontram Priscila. Jorge confessa ter ficado um pouco abalado com o beijo de Cris. Alain passa a noite na gruta com Isabel e Priscila, até que surge um clima e Alain beija Isabel.