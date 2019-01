‘Espelho da Vida’: Gustavo Bruno arma cilada para Danilo, mas dá errado

Não é de hoje que Gustavo Bruno (João Vicente de Castro) não se dá bem com Danilo (Rafael Cardoso) em ‘Espelho da Vida‘, e tudo porque os dois são apaixonados pela mesma mulher, Julia Castelo (Vitória Strada). Quer dizer, no caso Danilo continua na vantagem por ter o coração da protagonista da novela, mas Gustavo Bruno correrá atrás desse prejuízo.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, o maléfico rapaz pedirá aos seus capangas que ataquem o convento no qual Danilo está escondido dos outros personagens da novela. E, assim como das outras vezes que os comparsas foram acionados, o plano dará muito errado. Como o convento tem muita movimentação, logo eles abandonarão o plano de atacar Danilo.

Para saber como Cris vai lidar com toda essa bagunça, só conferindo nosso resumão semanal de ‘Espelho da Vida’!

Segunda-feira, 21 de janeiro – Danilo é escondido

Danilo é cuidado por Irmã Dolores, mas clama por Julia Castelo. Cris precisa explicar sua decisão de se casar com Gustavo Bruno. Enquanto isso, no presente, a mãe de Cris segue desesperada com o sumiço de sua filha.

Julia aceita o pedido de noivado, e Dora (Alinne Moraes) fica furiosa com a decisão de seu amante. Alain tem um sonho com sua vida passada. Mariane (Kéfera) aceita pegar o papel de Cris, e toda a equipe do filme é comunicada da mudança. Eugênio (Felipe Camargo) descobre onde Danilo se escondeu e fica furioso.

Terça-feira, 22 de janeiro – Daniel confessa ter sonhos

Eugênio é expulso do convento pela madre. Dora finge ser amigona e diz para Cris buscar informações sobre Danilo lá com a Hildegard (Irene Ravache). Enquanto isso, no presente, Isabel dá aquela provocadinha em Alain. Eugênio revela a Gustavo o esconderijo de Danilo, e Cris consegue descobrir essa informação. Daniel, a vida atual de Danilo, confessa sonhar com uma mulher misteriosa.

Quarta-feira, 23 de janeiro – Gustavo Bruno vai atrás de Danilo

Cris visita Danilo, mas Hildegard a confronta na frente do rapaz contando a fofoca do noivado com Gustavo Bruno. Mesmo noiva, Cris confessa que ama muito Danilo.

Hildegard ouve o conselho da madre a respeito de ir embora de Rosa Branca. Cris segue com medo de morrer. Isabel usa a própria filha para encontrar Alain. Gustavo convoca seus capangas para irem atrás de Danilo no convento.

Quinta-feira, 24 de janeiro – O ataque falha

Assustados com uma movimentação suspeita, os capangas desistem do plano de atacar Danilo. Cris conversa com Dora a respeito da intenção de Hildegard afastá-la de seu querido Danilo. A mocinha da novela é informada a respeito da invasão ao convento e corre atrás dele.

Sexta-feira, 25 de janeiro – Danilo segue tendo sonhos

100% apaixonados, Danilo e Julia Castelo trocam declarações de amor.

Ana (Júlia Lemmertz) decide se afastar de Margot. Cris é difamada em mais uma nota escrita por Isabel. Daniel conversa mais uma vez sobre seus sonhos com uma mulher misteriosa.

Sábado, 26 de janeiro – Ana descobre segredo de Cris

Edméia (Patrycia Travassos) conta para Ana sobre o superpoder de Cris, utilizado para viajar no tempo. Ela então leva Ana até o casarão. Alain fica pistola ao ler a notinha atacando Cris, mas não faz ideia da autoria de Isabel.