‘Espelho da Vida’: pai de Danilo tem relação com personagem do presente

Uma das coisas mais legais de ‘Espelho da Vida‘ é ver Cris (Vitória Strada) voltando ao passado e descobrindo as vidas anteriores de pessoas que ela conheceu no presente. E nessa próxima semana da novela teremos mais uma revelação, que se relaciona com o ano d 2018 de alguma forma.

Cris, no corpo de Julia Castelo no passado, será apresentada ao pai de seu amado Danilo (Rafael Cardoso). E qual não é a surpresa da garota ao ver que Augusto (Reginaldo Faria) é idêntico ao Vicente, o avô de seu ex-noivo Alain (João Vicente de Castro) e que faleceu na primeira semana da novela?

Muitas revelações estão chegando em ‘Espelho da Vida’, então fique atento ao nosso resumão semanal da novela para não perder nada.

Segunda-feira, 17 de dezembro – Cris perde compromisso

Alain fica aflito com o sumiço de Cris. A garota acorda ao lado de Danilo, e se desespera porque perdeu o seu compromisso no presente. Quem nunca perdeu um compromisso por viajar no tempo que atire a primeira pedra, não é mesmo?

Mariane (Kéfera) fica feliz pois fará Julia Castelo no primeiro dia de filmagem. Cris consegue viajar no tempo, e corre até o local da gravação.

Terça-feira, 18 de dezembro – Isabel escreve matéria maldosa

Cris pede desculpas e inventa uma desculpa esfarrapada para o diretor. Alain vê Cris interpretar Julia Castelo e se emociona. Cris conversa com Margot e conta que ama tanto Alain quanto Danilo, e que consegue dividir cada amor em uma dimensão do tempo.

Isabel (Alinne Moraes) escreve uma matéria bem maldosa falando sobre o atraso de Cris nas filmagens, e assina com outro nome. Alain vai atrás de Dalton (Marcello Escorel).

Quarta-feira, 19 de dezembro – Alain quer trocar a atriz principal

Dalton garante que a saúde mental de Cris está maravilhosa. Mariane adora a notinha maldosa escrita pelo pseudônimo de Isabel. Pat (Débora Ozório) se aproxima de Mauro César (Rômulo Arantes Neto). Josi (Tathi Lopes) descobre que Isabel e Alain estiveram um tempinho juntos. Alain tem planos de colocar Mariane como Julia Castelo.

Quinta-feira, 20 de dezembro – Cris conhece o pai do seu amado (o do passado)

Isabel briga com sua filha por não aceitar o grosseiro Alain como seu pai. Cris, no passado, lê uma correspondência misteriosa de Eugênio (Felipe Camargo). Isabel ouve relatos sobre as gravações. Cris apresenta seus amigos no passado a Hildegard (Irene Ravache), e logo se surpreende ao descobrir quem é o pai de Danilo, o sr Augusto. Momento de revelação!!!

Sexta-feira, 21 de dezembro – Cris começa nova investigação

Dora (Alinne Moraes) fica irritada com o desprezo de Gustavo Bruno (João Vicente de Castro). Alain começa a pensar se Cris não estava mentindo quando contou que podia viajar no tempo.

Cris volta ao presente querendo descobrir quem era a pessoa que mandou a carta para Eugênio. A atriz discute com Alain.

Sábado, 22 de dezembro – Alain decide se aproximar da filha

O misterioso André (Emiliano Queiroz) dá um conselho para Alain a respeito de sua filha, mas claro que o esquentadinho fica bravo.

O espírito de Vicente aparece ao lado de Margot. Mariane e Marcelo assumem o namoro na frente de todo mundo, inclusive dos repórteres. Alain acaba aceitando o conselho e decide se aproximar de Priscila. A garota vê seus pais juntos.