Ex-chefe de Paloma é obrigada a tratá-la bem em ‘Bom Sucesso’

Nos ensinam a tratar bem as pessoas porque tudo na vida volta, não é mesmo? A chefe de Paloma (Grazi Massafera) vai passar por uma situação dessas em ‘Bom Sucesso‘, e a gente vai adorar assistir. Sim, guardamos rancor!

Nos próximos capítulos da trama, Alberto (Antonio Fagundes) levará Paloma para uma loja chique de roupas para comprar um vestido elegante. Adivinhem qual loja: sim, aquela em que Paloma trabalhava e foi humilhada nos primeiros capítulos da novela! Eugênia (Helena Fernandes), a chefe que não gostava muito de ser simpática com os funcionários, ainda vai passar por um climão pois Alberto mandará que ela trate bem sua amiga. Que satisfação!

A coisa vai ter mais desdobramentos, mas você descobrirá tudo lendo nosso resumão:

Segunda-feira, 2 de setembro – Diogo comemora crise na editora

Ramon (David Junior) convida Alberto para conhecer a igreja do casamento. Diogo (Armando Babaioff) manda avisar sobre a queima dos livros de Silvana (Ingrid Guimarães), que encarnou o dragão de ‘Game of Thrones‘ para causar destruição em massa.

DRACARYS! DRACARYS!

Ao saber do prejuízo, Alberto passa mal. Silvana descobre que ganhou muitos seguidores com a queima dos livros. Diogo comemora com Gisele (Sheron Menezzes) a falência da editora. William (Diego Montez) descobre que Diogo é o tal amante de Gisele.

Terça-feira, 3 de setembro – Paloma acusa Silvana

William consegue provas do caso e chantageia Gisele. Alberto fica contente ao saber que Marcos (Rômulo Estrela) conseguiu um empréstimo para ajudar a editora. O paquerador diz a Paloma que a noite em Búzios foi muito especial. Chega de papinho, né amigo?

–

Como a editora não vai mais fechar, Diogo e Gisele se chateiam. Paloma acusa Silvana de ter causado o mal-estar em Alberto, tudo isso no meio da escola de samba.

Quarta-feira, 4 de setembro – Alberto dá presente para Paloma

Silvana fica com peso na consciência pelo estado de Alberto. Silvana pede ajuda para Mario (Lúcio Mauro Filho). Alberto pergunta se Paloma tem vontade de ir num desfile de moda. Marcos tem a ideia de publicar um livro sobre Jesse Junior.

Gisele fica preocupada ao saber que Diogo pretende matar quem descobrir o caso deles. Alberto dá de presente para Paloma um vestido da loja de Eugênia, a ex-patroa dela.

–

Quinta-feira, 5 de setembro – Eugênia maltrata Paloma

Alberto manda Eugênia tratar Paloma bem. Gisele avisa William sobre a intenção “assassina” de Diogo. Nana (Fabíula Nascimento) resiste ao climinha que surge entre ela e Mario, enquanto isso a gente em casa fica querendo fazer isso:

–

Paloma fica receosa de ir ao desfile sozinha, ao saber que Alberto não pode ir. Marcos aparece no desfile no exato momento em que Eugênia expulsa Paloma.

Sexta-feira, 6 de setembro – Ramon tem ataque de ciúme

Marcos fica com Paloma para assistir ao desfile. Uma costureira passa mal e Paloma se prontifica para costurar o vestido. O trabalho de Paloma é elogiada por Sambrini, deixando o resto do pessoal…

–

Paloma e Marcos fogem de um assalto, e o paquerador leva Paloma até sua casa (e Ramon vê tudo, lógico). O jogador de basquete pergunta para Paloma o que foi aquilo, e Marcos se justifica.

Sábado, 7 de setembro – Alice é acusada

Paloma conta que não fazia ideia de que Marcos estaria no desfile. Alice (Bruna Inocencio) chama Ramon de pai. Paloma conta para Alberto que o sonho de sua vida é ser estilista. Alberto pede a criação de um selo popular para republicarem clássicos.

Diogo ameaça William ao saber que ele sabe do caso. Paloma fica encantada com Alice na formatura. Alberto faz uma doação de livros para a escola. No meio da formatura, Alice é acusada por Waguinho (Lucas Leto), que foi expulso por ter sido denunciado por ela.

–