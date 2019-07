Exame trocado de Paloma e Alberto é o pontapé inicial de ‘Bom Sucesso’

O que você faria se tivesse apenas seis meses de vida? Uma pergunta dessas até deixa a gente baqueado, imagina o que acontecerá então com a vida de Paloma (Grazi Massafera) em ‘Bom Sucesso‘! Ela fará um exame e descobrirá uma doença terminal, e isso afetará a forma como ela leva sua vidinha.

Pra começar, Paloma deixará de ser aquela pessoa que engole as coisas. Passa a responder clientes grosseiras, manda mensagem pro ex-crush e até se aventura com um homem que conhece na praia. Porém, essa mudança toda tem data pra acabar: logo Paloma descobrirá que seu exame foi trocado com o de um outro homem, Alberto (Antonio Fagundes), e ela decidirá procurar por ele.

E é assim que começa ‘Bom Sucesso’. Quer saber mais? Confira nosso resumão!

Segunda-feira, 29 de julho – Paloma descobre doença terminal

A novela começa com Paloma sonhando com um futuro improvável. Enquanto isso, ela sofre por não conseguir cuidar dos filhos com mais empenho, e pensa em seu antigo crush Ramon (David Junior). Paloma vai fazer exame em um laboratório e esbarra com Alberto. Alice (Bruna Inocencio) perde a prova do ENEM por fazer um teste de gravidez.

Paloma obriga Luan (Igor Fernandez) a se responsabilizar pelo filho que vai nascer. Porém eles descobrem que o exame de gravidez foi lido errado. Paloma recebe um aviso do médico dizendo que ela está com uma doença terminal.

Terça-feira, 30 de julho – Ramon abandona seu sonho para ficar com Paloma

Paloma fica desesperada com a notícia. Alberto recebe a notícia de que está super saudável e as pessoas estranham. Gisele (Sheron Menezzes) descobre que a situação da editora está péssima. Paloma é demitida após destratar uma cliente arrogante. Ramon recebe uma proposta para trabalhar de olheiro, mas ele atende uma ligação de Paloma dizendo que vai morrer. Que coisa triste, gente.

Com um motivo desses, Ramon abandona os EUA para voltar ao Brasil. Alice trata mal o pai. Ramon encontra Paloma na praia.

Quarta-feira, 31 de julho – Paloma consegue um bico

Após o beijo, os dois brigam. Paloma tem dificuldades de contar aos filhos que morrerá em seis meses. Ramon recebe a proposta de montar um time de basquete. Paloma consegue um bico de diarista numa casa de praia. Nana (Fabíula Nascimento) chega à conclusão que o único jeito é vender a editora. Paola chega em Búzios para ser diarista da mansão. Por sorte não é aquelas mansões que mandam se vestir como empregada francesa, né?

Quinta-feira, 1º de agosto – Marcos conhece Paloma

Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães) vai ao Bar do Peter Pan e canta no karaokê com Marcos (Rômulo Estrela). Alberto fica bravo quando sua filha sofia cogita vender a editora. Silvana e Marcos passam uma noite bem agradável no barco, mas ele é jogado ao mar após errar o nome dela. Sim, ele foi JOGADO AO MAR!

Marcos acaba encontrando Paloma na praia e se encanta. Alberto tem plano para salvar a editora. O alarme da mansão dispara e o dono dela corre para ajudar Paloma… e o dono é justamente Marcos.

Sexta-feira, 2 de agosto – Filhos de Paloma descobrem a doença da mãe

Paloma é convidada para conhecer o bar. Alberto passa mal e desmaia enquanto lê um livro para sua neta. Paloma conta para Marcos que tem apenas seis meses de vida, e agora que está toda impulsiva ela passa a noite com o boy.

Alice e seu irmão encontram o exame de Paloma e descobrem a doença. Ramon avisa que ficará ao lado das crianças. Todos no bairro ficam emocionados com a situação de Paloma. Marcos encontra seu pai Alberto e diz que o ama. Como resposta, Alberto pede para Marcos cuidar da editora. Ramon pede Paloma em casamento.

Sábado, 3 de agosto – Paloma e Alberto descobrem a verdade

Os funcionários do laboratório descobrem que os exames de Alberto e Paloma foram trocados. Sendo assim, Alberto recebe a notícia de que vai viver apenas seis meses de vida, e Paloma descobre no meio de uma missa que está saudável.

Ramon fica feliz ao ver que ele está “meio que namorando” Paloma. A costureira é maltratada no bairro e não consegue emprego. Marcos aceita voltar pra casa e assumir a editora. Paloma e Alberto demonstram vontade de um conhecer o outro.