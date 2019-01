Expectativa: conheça as novelas que chegarão em 2019

Já pulamos as ondinhas e sujamos nossas roupas brancas com espumante, sinal que o ano de 2019 já começou e podemos voltar à nossa vida normal. A Globo também já está preparada para mais uma safra de novas novelas nesse novo ano, e já temos muitas expectativas positivas pelo tanto de coisa boa que vem por aí. Saiba quais serão as primeiras novelas desse 2019 que mal chegou e já curtimos pacas:

‘Verão 90’

–

Essa está tão próxima que a estreia será já em janeiro. ‘Verão 90‘, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, será a substituta de ‘O Tempo Não Para‘ na faixa das sete e terá como principal novidade a ambientação nos anos 90. Pois é, os anos 90 já estão sendo retratados em novela de época e estamos oficialmente velhos!

A trama mostrará a jovem Manu (Isabelle Drummond), uma garota que fez muito sucesso no passado como cantora do grupo Patotinha Mágica, mas que no presente tenta voltar à mídia (sem muito sucesso). Ela será disputada amorosamente pelos dois irmãos que cantavam com ela no grupo dos anos 80, João (Rafael Vitti) e Jerônimo (Jesuíta Barbosa). Essa será a primeira novela de Jesuíta Barbosa na Globo sem ser as das onze, já os outros dois são veteranos no horário.

A promessa é a de uma novela bem alegre, como a chamada de ‘Verão 90’ já tem deixado claro nos intervalos da Globo. Vamos ter muita música nostálgica, seja internacional quanto nacional (até a Gretchen estará na trilha sonora!).

Também estamos esperando bastante diversão por parte da personagem Lidiane, uma ex-atriz de pornochanchada interpretada pela Claudia Raia. ‘Verão 90’ ainda trará Dira Paes, Totia Meirelles, Klebber Toledo, Camila Queiroz, Débora Nascimento, Fabiana Karla, Claudia Ohana, Flávio Tolezani e grande elenco.

‘Órfãos da Terra’

A próxima novela das seis que substituirá ‘Espelho da Vida‘ será ‘Órfãos da Terra‘, escrita pela dupla Duca Rachid e Thelma Guedes. Se você não reconheceu os nomes, saiba que elas são as autoras de sucessos como ‘Cordel Encantado‘ e ‘Joia Rara‘!

Pouco se sabe ainda sobre a história de ‘Órfãos da Terra’, a única informação que temos é a respeito da temática, imigração de sírios no Brasil. A dupla estava cotada para entrar na faixa das nove, mas alguma coisa deu errado na sinopse e elas precisaram criar uma outra novela para a faixa das seis.

–

Entre os atores já confirmados estão Paulo Betti, Eliane Giardini, Osmar Prado, Danton Bello, Cassio Gabus Mendes, Letícia Sabatella e Rodrigo Simas. Quem também está cotado para interpretar um papel menor na trama é Kaysar, o ex-participante do ‘BBB18‘ que conquistou o Brasil por ser um imigrante sírio.

‘Dias Felizes’

E se você não está gostando tanto assim de ‘O Sétimo Guardião‘, fique sabendo que a próxima novela das nove tem tudo para bombar do jeito que foi com ‘O Outro Lado do Paraíso‘, inclusive é o mesmo autor por trás! Walcyr Carrasco segue como o mais produtivo autor de novelas da Globo e lançará ainda em 2019 sua ‘Dias Felizes‘, um dramalhão cheio de climão familiar do jeito que a gente gosta.

Segundo a história que caiu na imprensa, ‘Dias Felizes’ mostrará Juliana Paes como uma mulher batalhadora que trabalha vendendo bolos, mas essa personalidade incomodará sua filha ambiciosa, vivida por Agatha Moreira. Pelo pouco que foi divulgado, a história lembra muito os conflitos de ‘Vale Tudo‘, um dos maiores sucessos da Globo de todos os tempos.

Além dessas duas atrizes, Walcyr Carrasco deve reunir um time de estrelas para sua novela, contando com Reynaldo Gianecchini, Vera Holtz, Laura Cardoso, Caio Castro, Paolla Oliveira, Mel Maia e muito mais. Ansiedade está bem alta já!