Fabiana aprende a lutar no convento e ‘A Dona do Pedaço’ vira piada na web

Na vida real, um convento é o local no qual esperamos encontrar freiras que pratiquem boas ações e realizem leituras constantes da Bíblia, no entanto os conventos de ‘A Dona do Pedaço‘ têm uma atividade que pegou todo mundo de surpresa: a prática de artes marciais. Pelo menos foi essa a interpretação do público após a cena do capítulo de ontem (24) da novela das nove na qual Fabiana (Nathalia Dill) enfrenta Josiane (Agatha Moreira) com golpes dignos de um MMA.

No começo da cena, Josiane estava prestes a jogar Fabiana pela janela de seu apartamento, mas a freira conseguiu dar uma invertida e jogou a influencer no chão após poucos (mas certeiros) golpes. Ao ver a cara incrédula de Josiane, indignada por ter perdido num confronto corporal contra uma ex-freira, Fabiana explicou que praticava muita educação física no convento, e ainda humilhou a adversária ao dizer que a filha da boleira estava fora de forma.

A revelação de Fabiana pegou a internet de surpresa: que raios de convento é esse onde as pessoas na educação física aprendem golpes de artes marciais e imobilização de pessoas? O pessoal até se esqueceu um pouco do conflito entre Fabiana e Josiane para zoar com a habilidade de luta da ex-freira:

#ADonaDoPedaço Fabiana:"Fazia muito educação física no convento" A educação física: pic.twitter.com/DfnrrsQIGp — Arthur Lameu (@Arthur_deolino) September 25, 2019

#ADonadoPedaco fabiana: é que eu cresci em um convento o convento:: pic.twitter.com/d1ozZEAw6l — ana🔥 (@hastafairy) September 25, 2019

a fabiana enforcando a josiane pq ela foi do convento e participou das aulas de educação física #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/9KRVi0AMRI — joão (@lovevhlove) September 25, 2019

A Fabiana frequentou um convento de artes marciais 🥴#ADonadoPedaco — Mariana Martins (@Marianapmartins) September 25, 2019

Fabiana foi criada no convento e é o próprio capeta, imagina se não tivesse sido #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/aAyKOMCOnb — alycia (@srtalycia_) September 25, 2019

Convento das Freiras Ninjas #ADonaDoPedaço — Marque иeTo® (@MofoTv) September 25, 2019

Habilidades adquiridas em convento à parte, Fabiana e Josiane dominaram o capítulo de ‘A Dona do Pedaço’, e a novela continua cada vez mais quente. O que será que vem aí?