Fabiana chantageia Josiane e compra fábrica de bolos em ‘A Dona do Pedaço’

Quanta reviravolta em ‘A Dona do Pedaço‘, gente! Mal a gente se acostumou com Josiane (Agatha Moreira) sendo a nova dona da Bolos da Paz e uma nova empresária tomará controle da empresa: Fabiana (Nathalia Dill).

A ex-freira aparecerá para Josiane falando “querida, eu tenho esse vídeo seu assassinando o mordomo”, e fará uma chantagem: ou Josiane vende a fábrica para ela, ou o vídeo será divulgado. Sem alternativa, a influencer se verá obrigada a vender seu patrimônio. Com o dinheiro pego de Agno (Malvino Salvador), Fabiana comprará a fábrica e se torna a mais nova poderosa da novela.

Mas ‘A Dona do Pedaço’ tem muita coisa acontecendo, confira nosso resumão para entender tudo!

Segunda-feira, 26 de agosto – Josiane é humilhada por Régis

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) se assusta com a história de Chiclete (Sergio Guizé) ter sido chamado para matá-la e termina o namoro. Josiane avisa Gladys (Nathalia Timberg) que seu querido Régis (Reynaldo Gianecchini) ficará com ela na mansão. Maria da Paz (Juliana Paes) corre atrás dos documentos para resgatar sua empresa. Josiane manda Márcio (Anderson di Rizzi) vender logo as lojas da empresa. Agno confessa a Rock (Caio Castro) que tem sentido algo especial por Leandro (Guilherme Leicam). Régis humilha Josiane. Maria da Paz decide voltar a vender bolos. Rainha é assim, né?

Terça-feira, 27 de agosto – Rock descobre plano de Fabiana

Régis abandona Josiane. A vilãzinha ainda é chantageada por Rael (Rafael Queiroz). Gladys fica furiosa ao ver que o filho que Maria da Paz de volta. Abel (Pedro Carvalho) e Britney (Glamour Garcia) discutem. Régis pede para Amadeu (Marcos Palmeira) lhe ajudar. Vivi Guedes fica enciumada ao ver Chiclete com Sílvia (Lucy Ramos). Rock descobre que Fabiana tem lhe enganado esse tempo todo. Régis vai atrás de Maria da Paz.

Quarta-feira, 28 de agosto – Fabiana chantageia Josiane

Régis declara seu amor por Maria da Paz. Rock rompe seu relacionamento com Fabiana. Téo (Rainer Cadete) tenta se aproximar de Josiane. Agno fica feliz de saber que Rock não está mais com Fabiana. Com a ajuda de Marlene (Suely Franco) e Evelina (Nívea Maria), Maria da Paz começa a fazer bolos para vender na rua. Fabiana chantageia Josiane pois deseja ficar com a fábrica de bolos.

Quinta-feira, 29 de agosto – Josiane surta ao saber de amor de Régis por Maria da Paz

Fabiana mostra a Josiane o vídeo da influencer matando Jardel (Duo Blotta). Amadeu tenta recuperar o documento da Maria da Paz. Fabiana exige que Josiane lhe venda as fábricas e as confeitarias. Maria da Paz descobre que Régis tentou defendê-la na delegacia. Chiclete tem novo acesso de ciúme com Vivi. Josiane fica possessa ao saber que Régis quer voltar com Maria da Paz. Rock conta a Maria da Paz que Josiane venderá a fábrica de bolos.

Sexta-feira, 30 de agosto – Maria da Paz planeja dar lição em Josiane

Ao lado de Rock, Maria da Paz coloca Josiane contra a parede. Vivi Guedes não está tão confortável com a presença de Abdias (Felipe Titto). Marlene começa a cuidar de Antero (Ary Fontoura). Agno e Otávio (José de Abreu) compram a fábrica de bolos para Fabiana, que se torna a nova dona do pedaço.

Maria da Paz pede para Téo e Rock ajudarem ela a dar uma lição em Josiane.

Sábado, 31 de agosto – Maria da Paz prossegue com seu plano

Maria da Paz explica seu plano. As exigências de Fabiana na fábrica revoltam os funcionários. Britney pede para Rock conversar com Fabiana. Josiane não conta a Régis o motivo que a levou vender a fábrica. Começa a nascer um climinha entre Antero e Evelina.

Chiclete procura Camilo (Lee Taylor) para conversar. Gilda (Heloísa Jorge) é levada para a operação. Após tanta reclamação, Britney é demitida da empresa. Agno se une ao plano de Maria da Paz. Régis faz uma proposta para sua esposa.