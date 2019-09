Fabiana tentará sabotar confeitaria de Maria da Paz em ‘A Dona do Pedaço’

Esqueça o conflito de Maria da Paz (Juliana Paes) com Josiane (Agatha Moreira) em ‘A Dona do Pedaço‘, isso já está no passado agora que a digital influencer está com uma mão na frente e outra atrás. O próximo desafio da boleira das nove será a ex-freira Fabiana (Nathalia Dill), que comprou a fábrica Bolos da Paz e agora está furiosa porque a antiga dona está fazendo sucesso com uma pequena confeitaria.

Como se sabe, Maria da Paz decidiu abrir uma pequena confeitaria com um empréstimo feito por Téo (Rainer Cadete), e tentará tocar com sua vida após ter perdido sua fábrica e lojas. Com muito amor e paixão, seus bolos começarão a fazer muito sucesso, e isso prejudicará outras confeitarias da região, justamente as controladas por Fabiana. Ela pode ser muito boa em economia, mas seu gerenciamento das confeitarias está deixando a desejar no quesito atendimento: ela até mede pedaço de bolo para ter mais lucro!

–

Segundo spoilers divulgados pelo site Notícias da TV, a nova empresária ficará furiosa com o sucesso de Maria da Paz e mandará uma espiã descobrir o segredo dos bolos da rival. Sem sucesso e totalmente trabalhada no desaforo, Fabiana a ainda tentará contratar Maria da Paz como sua empregada particular, e ameaçará adquirir a pequena confeitaria. Como é de se imaginar, nada disso dará certo.

Mas Fabiana é cobra criada e sabe muito bem o que fazer para acabar com a vida da Maria da Paz. Em uma conversa com seus funcionários, a vilã lembrará do tal documento assinado por Maria da Paz que tira o poder das decisões de Josiane, e pedirá explicações sobre os motivos da mutreta jurídica ter sido feita. Márcio (Anderson di Rizzi) explicará que Maria tomou a decisão para fugir dos credores, afinal tinha se endividado na sua mansão.

Essa explicação acenderá uma luz na cabeça de Fabiana: se Maria da Paz passou a Bolos da Paz para Josiane com o intuito de não perder a empresa por conta de suas dívidas pessoais, quer dizer que ela ainda está endividada. E a ex-freira usará essa informação para acabar com a atual confeitaria da boleira: se os credores ficarem sabendo que ela tem uma nova confeitaria, ela será usada para pagar as dívidas de Maria da Paz.

Os conflitos entre as confeitarias promete pegar fogo em ‘A Dona do Pedaço’, e toda essa confusão está prevista para ir ao ar no final do mês e no começo de outubro.