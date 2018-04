O episódio da próxima segunda-feira (2) de “O Outro Lado do Paraíso” terá um momento muito emocionante. Mercedes (Fernanda Montenegro) vai finalmente se casar com Josafá (Lima Duarte), seu grande amor e companheiro de tantos anos. Mercedes teve de tomar conhecimento da morte do marido para tomar coragem de pedir a mão de Josafá em casamento. E depois de hesitar, ela vai, sim, ir ao altar.

A cena promete arrancar lágrimas dos telespectadores, já que não é exatamente comum ver octogenários celebrando o amor e se casando, seja na vida real ou na ficção. O fato dos personagens serem interpretados por dois dos maiores nomes da teledramaturgia nacional dá um peso extra ao momento. E tudo foi pensado para culminar em um momento inesquecível.

O casamento vai acontecer nos jardins da casa de Mercedes, em Pedra Santa, e vai reunir boa parte do elenco da novela, já que estarão presentes amigos, familiares e moradores da cidade que, de alguma forma, já foram ajudados por Mercedes. A noiva será conduzida por Xodó (Anderson Tomazini), marido da neta Cléo (Giovana Cordeiro).

O look da noiva é bem a cara de Mercedes: saia longa, blusa e véu bordados. Nas mãos um buquê de margaridas e o terço que ela não larga. Nos pés, um confortável par de tênis branco.

Josafá se emociona e chora ao ver a noiva. A troca de olhares de Fernanda Montenegro e Lima Duarte empresta verdade e dá o tom da cena. Mercedes então faz um breve discurso, falando que conheceu e se apaixonou por Josafá ainda criança. “Ela sempre foi o grande amor da minha vida”, completa Josafá.

Mercedes então continua, emocionada: “Meu sonho quando era mocinha sempre foi casar com o Josafá. Esse sonho ficou aqui, adormecido, a vida toda. A vida toda, Josafá. Eu resolvi casar porque os sonhos devem ser realizados. O meu sonho. O teu sonho. O sonho de todos vocês. Sonhos existem pra se tornarem vida. Esta é minha vida. Meu sonho. Eu e o Josafá. E eu quero que acreditem. O amor não tem idade”.

O primeiro pedaço do bolo vai para Caetana (Laura Cardoso), para a surpresa de todos. Mercedes justifica a escolha dizendo que, embora já tenha sentido mágoa dela, hoje sabe que não era para ela ter casado com Josafá quando jovem e desviar da missão de vida. “Tudo acontece como tem que ser. Um dia eu tive mágoa de você. Hoje agradeço e ofereço a primeira fatia do meu bolo de casamento”, diz Mercedes para Caetana.

O episódio com o casamento de Mercedes e Josafá vai ao ar na próxima segunda-feira (2) durante a novela “O Outro Lado do Paraíso”, a partir das 21h15, na Rede Globo.