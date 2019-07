Filha da Grazi em ‘Bom Sucesso’, Bruna Inocencio fala sobre carreira

Quem assistiu ao primeiro capítulo de ‘Bom Sucesso‘ ontem (29) na Globo deve ter percebido que a novela está apostando em muitos rostos novos em papéis de destaque. Um deles é Bruna Inocencio, um dos destaques da estreia: no papel de Alice, a filha mais velha de Paloma (Grazi Massafera), ela precisou incorporar o lado tímida, enfrentar uma possível gravidez indesejada e ainda virou meme ao se atrasar no Enem. Quem diria que esse é seu primeiro trabalho, não é mesmo?

Conversamos com Bruna Inocencio durante a festa de lançamento de ‘Bom Sucesso’, em uma casa cultural no Rio de Janeiro, e a jovem de 24 anos contou um pouco sobre como foi parar na novela das sete interpretando a filha da protagonista. Bruna originalmente era modelo, e fez um curso de atriz quando voltou de Los Angeles pois a profissão era um de seus sonhos de criança. “No primeiro dia de aula eu me apaixonei e disse ‘é isso!'”, revelou a atriz.

O convite para entrar em ‘Bom Sucesso’ veio de uma série de fatores que se uniram para dar tudo certo. O dono do curso de atores ficou sabendo sobre os testes para a Alice da novela, e a Globo buscava uma atriz que tinha de ser negra, mas ao mesmo tempo tinha de parecer com a Grazi, e estava com dificuldades de encontrar alguém. Ele então sugeriu Bruna.

O que mais vemos nas novelas é um ator começando num papel menor, de pouca importância, mas não é o caso de Alice. A personagem está no meio do conflito entre os protagonistas Paloma e Ramon (David Junior), e terá muito destaque no núcleo jovem da trama. Como os núcleos juvenis têm sido o destaque das últimas novelas, podemos falar que Bruna entrou em um papel grande logo de cara.

Durante a conversa, a atriz não poupou elogios para Grazi. “É um prazer começar com uma pessoa que é tão humilde“, disse emocionada. Bruna explicou que a Grazi está sempre ali, ajudando em cena, e que se pudesse escolher uma mãe na dramaturgia seria essa mesma.

Em tempo: ‘Bom Sucesso’ começou como um bom sucesso na Globo (com o perdão pelo jogo de palavras). Segundo dados iniciais, a estreia da novela das sete conseguiu repetir a boa audiência da reta final de ‘Verão 90‘.