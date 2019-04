Final de Espelho da Vida: Cris fica com Daniel, Isabel é presa após crime

Foi difícil conter as lágrimas ao ver o último capítulo de ‘Espelho da Vida‘. O desfecho da novela de Elizabeth Jhin emocionou todo mundo ao encerrar de vez a história de Cris (Vitória Strada) e sua busca pela verdade por trás da morte de sua vida passada, Julia Castelo. Reunimos os finais mais importantes da novela, caso tenha perdido o capítulo.

Mudança no filme

Alain (João Vicente de Castro): o diretor turrão conseguiu conversar com seu falecido avô e assistiu (graças a uma transmissão dos espíritos) a morte de Julia pelas mãos do Coronel Eugênio (Felipe Camargo). Sabendo da verdade, ele decidiu mudar o final de seu filme e preparar a gravação de algo mais fiel aos acontecimentos, com a morte da protagonista por um tiro de seu pai.

Eles só não contavam que Isabel (Alinne Moraes) ia sabotar a gravação, trocando a bala fake por uma bala de verdade para matar Cris. Porém, o espírito de Patrick se intrometeu no plano da vilã e mandou Américo pular na frente do “tiro falso”. E assim, o pai de Cris conseguiu fazer o resgate e se redimir por matar a própria filha nas duas vidas passadas. Teve até um pedido de desculpas emocionante no final.

–

O final de Isabel

Após causar a morte de Eugênio, Isabel fugiu para a mansão de Julia com sede de vingança. Completamente fora de si, a vilã começou a atear fogo no quadro da dona da residência, e isso causou um incêndio de proporções gigantescas.

–

Mas ela não morreu queimada, pois Alain entrou no local e salvou sua ex. Tempos depois, já medicada, Isabel afirmou para a filha que precisa pagar pelos crimes que cometeu, mas que promete voltar para sua princesa.

Mortes e reencontros

A Margot (Irene Ravache) encontrou seu descanso no último capítulo. Após uma conversa com o espírito de seu filho e de seu grande amor, a grande amiga de Cris partiu feliz para o outro mundo.

–

Os casais que viverão felizes para sempre

Cris não desgrudou de Daniel (Rafael Cardoso) desde seu retorno ao presente, então nem precisamos falar que esses dois cristais ficaram juntinhos, né? Mas tem outro casal que vale a pena comentar: durante a exibição do filme pronto, Alain contou que tem aprendido muito com a psicóloga Letícia (Letícia Persiles).

Enquanto o filme era exibido, diversos personagens assistiam às cenas com seus pares românticos, e começamos a ver os espíritos dos que já foram também assistindo ao filme. E a novela encerrou mostrando Margot e Vicente (Reginaldo Faria), juntos finalmente.