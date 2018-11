Final de ‘Segundo Sol’: Karola morre e Laureta se candidata a deputada

Hoje (09) rolou a exibição do último capítulo de ‘Segundo Sol‘, um evento tão grandioso que a Globo mexeu na própria grade para exibir o último capítulo ao vivo para o Brasil inteiro. Afinal, quem aí não estava curioso com os desfechos desses personagens que acompanhamos nos últimos meses? Mas caso tenha perdido o capítulo, fizemos uma matéria contando o que aconteceu, vamos lá!

Karola e Laureta

As duas vilãs da novela protagonizaram momentos de muita ação logo no começo do capítulo. Karola (Deborah Secco) conseguiu raptar o neto de Luzia (Giovanna Antonelli) e fogiu com Laureta (Adriana Esteves) e Remy (Vladimir Brichta). O cativeiro da cafetina logo foi descoberto após uma espionagem de Roberval (Fabrício Boliveira), e então a polícia foi atrás da bandida.

Em um momento de pura emoção, Laureta apontou um revólver para Valentim (Danilo Mesquita), mas Karola pulou na frente do rapaz. A vilã morreu e Laureta foi presa na hora.

Mas não pense você que Laureta ficou na pior: lá na cadeia ela conseguiu diversas regalias, como ventilador e cela privativa, além de continuar fazendo seu trabalho de promoter com um celular atrás das grades. Muito empreendedora de xilindró mesmo. Pouco tempo depois a safada ainda conseguiu um habeas corpus, disse que as acusações contra sua pessoa eram fake news e se lançou como candidata a deputada.

–

Sem trisal

Ionan (Armando Babaioff) ficou com um peso na consciência e decidiu não ficar com Maura (Nanda Costa) e Selma (Carol Fazu) ao mesmo tempo. Após convencer as duas apaixonadas a ficarem juntas, Ionan foi direto reencontrar Doralice (Roberta Rodrigues). Como num passe de mágica, ele deixou de ser ciumenta e aceitou Ionan de volta.

Os casais

Após um término brusco do casal Roberval e Cacau (Fabíula Nascimento), a cozinheira engoliu o orgulho e saiu correndo pelo aeroporto atrás de seu amado, que estava rumo a Londres. A gritaria no aeroporto deu certo, Roberval notou sua ex e decidiu retomar o casamento.

Já Ícaro (Chay Suede) não precisou ficar muito tempo com o status de solteiro no Facebook: o autor providenciou uma marisqueira (literalmente) pra ele se apaixonar e namorar.

O fim

A novela começou num carnaval decadente com Beto Falcão (Emilio Dantas) desaplaudido, mas agora é a chance de terminar em alta: o cantor leva toda a família para um bloco de pré-carnaval. E cantando o clássico Axé Pelô para uma plateia imensa a novela ‘Segundo Sol’ chegou ao fim. E que venha ‘O Sétimo Guardião’…

Peraí… tem mais cena?

Na verdade a novela não acabou ainda! O casal Gorete (Thalita Carauta) e Clóvis (Luis Bolianco) se inspirou no acidente de Beto e planejou um “naufrágio fake” para ganhar fama. O plano deu errado e eles ficaram perdidos no meio do mar. Com os dois ferrados e sem uma chance de sobrevivência, ‘Segundo Sol’ exibiu o letreiro de “FIM” e encerrou de vez a novela.