Ivana aparece com barba em episódio desta sexta: veja as fotos

Mesmo depois de passar por uma difícil situação com a família, em que se revela homem trans e é rejeitado, Ivana (Carol Duarte) persiste no processo de transição em “A Força do Querer“. Tomando hormônios masculinos, o rapaz percebe as primeiras mudanças visíveis: barba e bigode começam a crescer pelo rosto.

No episódio desta sexta (1º), Ivana se encontrará com a mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), que nota as diferenças no rosto do filho. Embora Ivana esteja muito feliz com as transformações pelas quais o corpo está passando, a mãe não se conforma e sai de casa desesperada.

Ivana tenta ir atrás da mãe para que ela entenda o que está acontecendo, mas não tem sucesso.

O episódio de “A Força do Querer” que vai mostrar essa cena vai ao ar esta sexta (1º) a partir das 21h15 na Rede Globo.