Gabriel tem “recaída” e troca beijos com Luz em ‘O Sétimo Guardião’

Quem nunca se viu como o guardião-mor de uma fonte mágica e precisou abandonar de vez o amor de sua vida, não é mesmo… quer dizer, acho que ninguém aqui passou por essa experiência, só mesmo o Gabriel (Bruno Gagliasso) de ‘O Sétimo Guardião‘. Mas ele não ficará tão longe de Luz (Marina Ruy Barbosa), pois os próximos capítulos prometem uma mudança animada na trama.

Enquanto Luz segue com sua vida e até cogita casamento com Júnior (José Loreto), Gabriel sofre calado como quem ouve uma sinfonia. Embora ame muito Luz, por causa de sua função ele é proibido expressamente de ter relações com ela, ou se transformará em um gato assim como Murilo (Eduardo Moscovis).

Mas a força do amor é muito mais forte, e logo Gabriel vai trocar beijos quentes com Luz em um momento de reencontro. Será que agora o casal emplaca? Confira o nosso resumão pra saber!

Segunda-feira, 4 de março – Sumiço de Laura preocupa Olavo e Luz

Bem vilãzona, Valentina (Lília Cabral) pede para seu braço direito tirar Laura (Yanna Lavigne) de sua casa. Enquanto isso, Luz tem na cabeça que Laura passou a noite com seu amado Gabriel. Murilo é informado de que Luz foi um pouco intrometida e leu o livro da Irmandade, tanto que a ruivinha conta sobre a fonte para seu avô. Imaginamos já a cara desse pessoal ao descobrir sobre a fonte:

Olavo (Tony Ramos) procura por sua filha na delegacia, e Luz dá uma passada lá para confessar que esteve com Laura antes dela sumir.

Terça-feira, 5 de março – Olavo recebe notícias de Laura

Sampaio (Marcello Novaes) cobra Valentina por todos os serviços suspeitos que fez na novela sem nem receber um adicional de insalubridade, e a megera tenta ~negociar~ com o ambicioso.

Eurico (Dan Stulbach) tem planos de se vingar dos guardiães. Marcos Paulo (Nany People) consegue uma fórmula para usar a água da fonte. Sampaio conversa com Olavo e conta que sua filha está bem.

Quarta-feira, 6 de março – Luz tem todos os spoilers da novela

Olavo tenta usar seu lado vilanesco para fazer Sampaio contar mais informações, mas não dá tão certo. Gabriel percebe que a câmera de segurança instalada na fonte está quebrada. Luz conta ao delegado tudo o que sabe, sobre os guardiães, a fonte, a Irmandade, quem matou Odete Roitman… TUDO! Machado (Milhem Cortaz) conta a Gabriel que o segredo da fonte foi descoberto.

Quinta-feira, 7 de março – Luz e Gabriel se beijam

Como Gabriel viu que todo o segredo que era sua responsabilidade foi descoberto pela mocinha da novela, o guardião-mor decide conversar com sua ex. No meio da conversa, os dois acabam se beijando porque… né.

Um boato sobre Machado se espalha por toda a cidade com a ajuda da internet, e Mirtes (Elizabeth Savalla), nossa blogueirinha de Serro Azul, fica feliz com o fato. Murilo conta para Gabriel o que o delegado esconde na intimidade. Luz conversa com Junior sobre casamento, já cheia de peso na consciência. Laura liga para Olavo.

Sexta-feira, 8 de março – Sampaio é recontratado

Olavo informa à polícia que Laura voltou. Revoltada, Valentina demite Sampaio, mas ele fica pouco tempo curtindo o desemprego pois logo é contratado por Olavo.

Marcos Paulo dá a ideia para Valentina fazer as pazes com o filho. Júnior tem grandes esperanças de se casar com Luz. Mirtes descobre a fofoca de que Luz não é neta de sangue de Sóstenes (Marcos Caruso). Valentina vê que seu ex-funcionário trabalha para Olavo agora.

Sábado, 9 de março – Valentina aceita ver Gabriel

Murilo procura por Valentina. Luz é convidada para jantar na casa de Júnior. Valentina aparece na casa do prefeito, para a surpresa de todos. Valentina percebe muitas coisas em comum com Lourdes Maria (Bruna Lizmeyer). Laura pede para seu pai não ir embora de Serro Azul. Marcos Paulo continua insistindo para a vilã da novela fazer as pazes com Gabriel, pois isso seria benéfico. Sendo assim, a vilã procura o filho.