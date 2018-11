Gato León “vira homem” e salva Gabriel de tiro em ‘O Sétimo Guardião’

Como diria a grande filósofa contemporânea, Jojo Toddynho: “que tiro foi esse?“. Possuído pelo espírito do ciúme e do recalque, o Júnior (José Loreto) de ‘O Sétimo Guardião‘ decidirá cometer um atentado contra seu desafeto, o Gabriel (Bruno Gagliasso), usando uma arma de fogo. Mas o tiro vai sair pela culatra (quase que literalmente) porque um homem misterioso evitará o crime. Esse homem é nada menos que o gato León personificado como ser humano!

Como já revelamos aqui, o gato León na verdade é um humano interpretado por Eduardo Moscovis, mas o mistério sobre o animal deve se manter por mais alguns capítulos. Júnior não lembrará exatamente quem foi o ser misterioso que o impediu de atirar contra Gabriel, e o atentado será investigado pela polícia.

Muita ação nos espera em ‘O Sétimo Guardião’, que tal conferir o resumão da semana?

Segunda-feira, 3 de dezembro – Olavo quer saber planos de Valentina

Valentina (Lília Cabral) mostra que é vilãzona mesmo e ameaça sua irmã Marilda (Letícia Spiller). Olavo (Tony Ramos) pergunta quais os planos de Valentina para ficar rica em Serro Azul. Sóstenes (Marcos Caruso) quer adiantar logo sua vida e pergunta se Gabriel e Luz (Marina Ruy Barbosa) já se decidiram a respeito do namoro.

Valentina fica desesperada ao ver León e vai atrás de Gabriel.

Terça-feira, 4 de dezembro – Marilda faz acordo com Valentina

Gabriel e Luz dão aquela confrontada em Valentina, que até ameaça o filho! Inconformada, a megera ordena uma investigação sobre a ruivinha para Sampaio (Marcello Novaes). Já prepara aí o oclinhos de CSI!

Gabriel, tentando descobrir se Egídio (Antônio Calloni) é seu pai, vai até a casa do falecido. Valentina quer porque quer pegar a casa de Egídio para ela, afinal a residência tem uma conexão com a fonte. Porém, do nada, Marilda topa fazer um acordo com a irmã.

Quarta-feira, 5 de dezembro – Valentina encontra Marcos Paulo

Como parte do acordo, Marilda revela a passagem secreta da mansão que dá na fonte. Valentina então chama Ypiranga (Paulo Betti) para refazer a obra em sua casa, afinal ela PRECISA daquela passagem secreta.

Luz conta que vem sendo seguida por Sampaio. Lourdes (Bruna Linzmeyer) tem um plano de seduzir Olavo. Após muito procurar, Valentina consegue conversar com Marcos Paulo (Nany People).

Quinta-feira, 6 de dezembro – Júnior atira contra Gabriel

Do nada, Valentina oferece um trabalho para Marcos Paulo. Júnior está determinado a acabar com Gabriel, e sai armado de casa. Laura (Yanna Lavigne) desconfia do interesse que Valentina tem pelo lavabo, sem saber que lá é a passagem para a fonte. Gabriel e Luz, entre um clima romântico e outro, conversam sobre o gato León. Júnior atira contra Gabriel, mas o rapaz é protegido pelo gato León.

Sexta-feira, 7 de dezembro – Júnior tem memória nebulosa

Júnior relembra que um homem misterioso tirou a arma de sua mão. Enquanto isso, Gabriel acredita que o atirador era Sampaio, sem saber que a resposta para essa desconfiança é:

Machado (Milhem Cortaz) descobre que sua mulher Rita de Cássia (Flávia Alessandra) rasgou todas as suas lingeries. Sem uma roupa íntima sequer, o delegado começa a investigar o caso do tiro contra Gabriel. O rapaz confronta novamente sua mãe.

Sábado, 8 de dezembro – Valentina prepara golpe contra Luz

Valentina diz que não tem qualquer relação com o tiro. Marilda é chantageada por Fabim (Marcello Melo Jr). Luz observa Laura perdendo a compostura e tentando seduzir o ex-noivo.

Olavo é comunicado sobre o atentado contra Gabriel. Valentina, com a ajuda de seu assistente, prepara uma cilada para Luz. Geandro (Caio Blat) encontra a arma que Júnior usou para atirar em Gabriel. Valentina finge que seu colar foi roubado e coloca a culpa em Luz.