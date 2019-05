Globo revela segredos da abertura de ‘A Dona do Pedaço’

A abertura de uma novela é um cartão de entrada bem importante, e tem a função de apresentar o tema da história acompanhado de uma música que ficará pra sempre atrelada àquela produção. Em ‘A Dona do Pedaço‘ não poderia ser diferente, colocando um sambão maravilhoso de Xande de Pilares tocando enquanto ingredientes de culinária dançam na tela.

Em um vídeo divulgado no canal oficial da Globo no YouTube, é possível ver os bastidores da abertura de ‘A Dona do Pedaço’. Durante dois dias, a equipe da novela fez várias experimentações com ingredientes, às vezes até usando trampolins para aquele efeito de comida voando com mais naturalidade.

Ao contrário do que se imagina, todas as cenas usadas na abertura foram feitas à mão, sem o uso de computação gráfica. Por isso a gente vê toda essa sinceridade nas imagens (e também bate aquela fome, por que não?), como a suculência do morango ao ser cortado pela faca.

O vídeo é bem divertido e vale a pena conferir para saber como foi feita a abertura de ‘A Dona do Pedaço’.

E, claro, vale a pena ver o resultado final: