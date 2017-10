Gloria Perez explica como a gravidez de Ivan só apareceu agora

Na última sexta-feira (29), Ivan (Carol Duarte) finalmente descobriu que está grávido, em “A Força do Querer”. Com isso, surgiu a pergunta que não quer calar: como é que ele só descobriu isso agora, sendo que transou com Cláudio (Gabriel Stalffer) há um tempão?

Leia mais: É possível estar grávida(o) sem saber? Sem sequer desconfiar?

A situação virou piada entre os espectadores da novela e Gloria Perez resolveu se pronunciar sobre o assunto. “Em novela uma noite ou um dia podem durar uma semana inteira até. Encerrando o assunto de vez: Ivan transou com Cláudio no dia 27 de julho. E virei a página”, disse ela em entrevista ao jornal Extra.