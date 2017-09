Gloria Perez fala sobre o final de “A Força do Querer”

O capítulo final de “A Força do Querer” está previsto para ir ao ar em 20 de outubro. Falta pouco mais de um mês, então certamente Gloria Perez já está com o roteiro prontinho, certo? Errado!

Ao menos foi o que ela mesma revelou, através do Twitter, nessa quinta-feira (14):

Ainda não escrevi o final: faltam três capitulos, e tudo pode acontecer ainda #aForçaDoQuerer — Gloria Perez (@gloriafperez) September 14, 2017

Depois do post, é lógico que a galera começou a dar pitaco sobre o que quer ver no desfecho. De longe, a maior preocupação dos seguidores de Gloria no Twitter é o destino de Bibi (Juliana Paes).

Enquanto alguns acreditam que a traficante deve pagar pelo que fez e ficar sozinha, outros são da opinião de que ela merece um final feliz ao lado de Caio (Rodrigo Lonbardi). A discussão foi acalorada, mas Gloria não deu pistas sobre o que de fato irá acontecer.

E essa não é a primeira vez que a personagem deu pano para manga na página da novelista. Em julho, ela resolveu responder a uma espectadora que lhe acusou de idolatrar o tráfico. “Não dá pra exaltar a policia sem falar de bandido, como não dá pra exaltar médico sem falar de doentes! Acorda! “, respondeu Gloria na ocasião.

E você, que final daria à personagem de Juliana Paes na novela?