Grávida, Julia é expulsa de casa pelo pai em ‘Espelho da Vida’

As coisas não andam nada bem para Julia Castelo (Vitória Strada) lá no passado de ‘Espelho da Vida‘. Enquanto as coisas no presente seguem bem calmas, a mocinha do século anterior precisa lidar com um despejo, uma fuga mal planejada e uma gravidez.

Julia está grávida de Danilo (Rafael Cardoso) e com casamento marcado com Gustavo Bruno (João Vicente de Castro). Como não deseja se casar com o vilão de Rosa Branca, ela planeja uma fuga financiada pela venda de joias da família. Acontece que Eugênio (Felipe Camargo) descobre sobre a venda das joias, afinal é amigo do homem da casa de penhor, e decide colocar Julia para fora de casa.

Será que isso vai durar muito tempo? Spoiler: não! Por motivos de saúde, ele se verá obrigado a deixar que sua filha retorne, mas para entender isso eu recomendo ler nosso resumo de ‘Espelho da Vida’.

Segunda-feira, 18 de fevereiro – Danilo penhora as joias de Julia

No corpo de Julia, Cris chantageia o pai Eugênio para manter o emprego da amiga. Dora (Alinne Moraes) descobre por Julia a respeito da data do casamento marcada por Gustavo Bruno. Foi basicamente o “eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento”.

Danilo coloca as joias de Julia na casa de penhor. Alain procura por Cris na casa de Julia e dá de cara com André (Emiliano Queiroz).

Terça-feira, 19 de fevereiro – Eugênio descobre as joias penhoradas

André manda uma daquelas mensagens enigmáticas dizendo que Alain precisa aproveitar a nova chance que a vida lhe deu. Daniel passa por mais uma sessão de regressão e descobre mais coisas sobre Julia. Em meio às preparações para a grande fuga, Julia se despede da mãe e da criada. Através do dono da casa de penhor, Eugênio descobre sobre o plano de Julia. Somente Faustão pode dar a melhor reação para isso:

Quarta-feira, 20 de fevereiro – Danilo é preso

Eugênio denuncia Danilo para os policiais, afinal ele colocou as joias na casa de penhor. Além de acionar as autoridades, o pai de Julia conta tudo para Gustavo Bruno, que fica possesso com a revolta de sua amada. Alguém aí está 100% pistola nessa novela.

Hildegard (Irene Ravache) fica revoltada com o filho e o deserda na hora. Enquanto Danilo é preso no passado, Daniel no presente imagina que Julia pode estar no Brasil. Como ele fez isso? Não fazemos ideia!

Quinta-feira, 21 de fevereiro – Gustavo tenta matar Danilo

Danilo declara que não roubou as joias. O maquiavélico Gustavo Bruno encontra Julia e conta sobre a prisão de Danilo. Em meio a isso, Eugênio expulsa Julia de casa.

(Só não foi tão dramático assim)

Isabel faz uma entrevista com Alain, que fica furioso com o assédio da imprensa (que no caso também é sua ex-namorada obsessiva). Gustavo não consegue atirar contra Danilo. Julia visita Danilo na prisão, mas passa mal.

Sexta-feira, 22 de fevereiro – Eugênio cede um pouco

Julia é resgatada. Ao saber da gravidez da filha, Piedade (Júlia Lemmertz) fica aflita com a vida de Julia e do netinho que vem aí. Dora é ameaçada pelo Gustavo Bruno, pois o personagem adora bancar o “machão” ameaçando mulheres pela novela. Seremos obrigados a chamar a Ranger Rosa pra cuidar esse cara aí:

Após expulsar a filha de casa, Eugênio aceita que ela fique lá por um tempo até se recuperar. No presente, Alain pergunta para Isabel a respeito do espelho.

Sábado, 23 de fevereiro – Gustavo ajuda na fuga de Maristela

Isabel tenta seduzir seu ex, mas ele resiste (por pouco). Bendita (Luciana Malcher) serve de intermediária para Julia conversar com Danilo. Ana e Flávio (Ângelo Antônio) leem o diário de Julia e conversam sobre a vida passada deles, digna de um romance de banca.

Para ajudar em seus planos, Gustavo ajuda na fuga de Maristela para fora do país. Enquanto isso, no presente, Daniel descobre que sua vida passada teve um filho com Julia Castelo. E, para unir de vez todos os personagens, Alain encontra o site da psicóloga de Daniel na internet.