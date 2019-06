Gretchen, a rainha dos memes, entrará em ‘A Dona do Pedaço’

Gretchen teve sua vida virada de ponta cabeça ao se tornar meme com seus GIFs, e desde então coleciona uma série de trabalhos grandes na mídia devido à fama. Após participar do clipe da Katy Perry e ganhar seu próprio reality show, a rainha do rebolado dará mais um passo na carreira artística: ela foi contratada para um papel em ‘A Dona do Pedaço‘, a novela das nove.

Ao contrário de outras colegas de profissão que participaram de novelas interpretando elas mesmas, Gretchen interpretará um papel na atual novela das nove. Segundo a coluna da Patrícia Kogut, Gretchen dará vida a uma antiga namorada de Eusébio (Marco Nanini), uma mulher que vive de dar pequenos golpes. Lembra muito um certo personagem dessa trama, não é mesmo?

Além de causar com Eusébio, a aparição da personagem de Gretchen deve dar uma enciumada em Dorotéia (Rosi Campos), a esposa do golpista. Como todos são do núcleo cômico da novela, podemos esperar boas risadas vindo por aí.

‘A Dona do Pedaço’ continua batendo recorde atrás de recorde de audiência, superando de longe o fracasso de ‘O Sétimo Guardião’, e com certeza a participação de Gretchen vai dar o que falar.