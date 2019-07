Gretchen, a rainha dos memes, já tem data para entrar em A Dona do Pedaço

Gretchen tem um vasto currículo de serviços prestados ao entretenimento brasileiro, mas atualmente ela tem um título de muita magnitude: rainha dos memes. Com cenas de participações em reality shows do passado virando GIFs animados para mostrar os mais variados sentimentos, a dançarina se reinventou e gravou até clipe da Katy Perry. Mas o mais novo passo de sua carreira está diante de nossos olhos, pois Gretchen entrou no elenco de ‘A Dona do Pedaço‘ para uma participação especial.

Em sua primeira participação como atriz de uma trama, Gretchen dará vida à dançarina Gina. “Ela é uma grande oportunista que vai querer se dar bem”, explicou a rainha em participação no podcast oficial da novela ‘A Dona do Pedaço’, “O público pode esperar alegria, leveza e divertimento, que é o que esse núcleo pede”. Gretchen se refere ao núcleo de Eusébio (Marco Nanini), com quem deve contracenar bastante.

Foi divulgada também na internet uma foto do primeiro dia de gravação de Gretchen nos estúdios Globo. Podemos vê-la caracterizada como Gina ao lado de Bruno Bevan, Caio Castro, Tonico Pereira e Pedro Carvalho:

Curiosamente, essa é a primeira vez que Gretchen participa de uma novela da Globo em carne e osso. Vale lembrar que ela atualmente está em ‘Verão 90‘, pois sua música Freak Le Bumbum é o tema da personagem Lidiane (Claudia Raia). Sucesso!

As primeiras cenas de Gretchen em ‘A Dona do Pedaço’ serão exibidas no próximo dia 11, quinta-feira.