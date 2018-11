Isabel rouba escova de dente de Alain para testar DNA em ‘Espelho da Vida’

Essa tem tudo para ser a semana do DNA nas novelas da Globo, porque toda novela no ar vai apostar nesse exame para identificar alguma paternidade. Em ‘Espelho da Vida‘, Isabel (Alinne Moraes) pretende fazer um teste para provar que Priscila é filha de Alain (João Vicente de Castro), e por isso a vilã vai brincar de Missão Impossível para conseguir o DNA do ex.

Em vez de optar por pegar um fio de cabelo ou algo assim, Isabel vai invadir a casa do diretor, roubar uma escova de dentes e enviar direto para um laboratório especializado. Claro que, após o roubo, ela ainda fará questão de deixar seu perfume no quarto do mocinho, pois ladrão que é ladrão deixa sua marca no local do crime.

Mas tem muito mais coisa rolando essa semana, como a aparição da BFF de Júlia Castelo no passado e brigas envolvendo a produção do filme. Vem com a gente conferir o resumo da semana de ‘Espelho da Vida’!

Segunda-feira, 2 de outubro – Isabel briga com Grace

Cris desenha o rosto de André e o mostra depois para Isabel. Josi (Tathi Lopes) tenta criar um plano para aproximar Mariane (Kéfera) de Isabel e as duas se tornarem BFFs. Isso envolve Mariane ser bem mais simpática do que é de verdade.

–

Isabel, a vilã obsessiva, vê Grace com sua filha, e reclama. Josi escuta uma conversa entre Cris e Margot.

Terça-feira, 5 de novembro – Alain fica bravo com Cris

Américo (Felipe Camargo) é ameaçado, mas decide continuar firme e forte em Rosa Branca. Isabel não gosta de ver Grace (Patrycia Travassos) com sua filha. Cris (Vitória Strada) apresenta Américo para o elenco do filme dizendo que é seu pai, e adivinha quem não gosta disso: sim, Alain. Quem diria que o diretor agiria dessa forma?

–

Nossa jovem Cris sai pela cidade de Rosa Branca procurando por André (Emiliano Queiroz).

Quarta-feira, 6 de novembro – Cris encontra André

Como parte de seu plano, Isabel rouba a escova de dentes de Alain e deixa uma surpresinha no lugar. Josi (Tathi Lopes) pede para Mariane (Kéfera) tomar cuidado com Isabel porque… bem… ela tem cara de vilã de novela. Isabel vai atrás de um laboratório de DNA para mandar a escova de dentes roubada.

–

Cris encontra André na casa de Júlia e ele diz que a mocinha precisa voltar ao passado. Enquanto isso, nossa protagonista fica pensando em Danilo (Rafael Cardoso).

Quinta-feira, 7 de novembro – Cris conhece uma amiga de Júlia

Américo consegue dinheiro emprestado. Josi prepara um plano para Mariane roubar de vez o papel de Cris. Isabel beija Marcelo (Nikolas Antunes) na frente de Alain. Tudo para deixar o ex…

–

No passado, Cris conhece Dora (Kéfera), uma das maiores amigas de Júlia, e lhe apresenta Gustavo (João Vicente de Castro). Alain não tira o beijo de Isabel da cabeça e depois discute com Marcelo. Gustavo começa a dar em cima de Júlia.

Sexta-feira, 9 de novembro – Isabel segue com seu plano

Alain fica irritado ao sentir o cheiro do perfume de Isabel em seu travesseiro. Américo descobre onde Gentil guarda o dinheiro. Cris volta ao presente. Isabel manda a escova de dentes de Alain para o laboratório de DNA. Alain fica surpreso ao saber o que Isabel publicou no jornal sobre o filme. Cris e Alain discutem de novo.

DE NOVO!!!!

–

Sábado, 10 de novembro – Cris acha que não consegue guardar segredo

Mauro César (Rômulo Arantes Neto) e Mariane tomam banho na cachoeira, para o deleite do público jovem da novela. Margot é avisada de que a mãe de Isabel voltou para Rosa Branca. Cris flagra Isabel com o diário de Júlia Castelo.

Alain acha estranho Cris questionar tantas coisas sobre o roteiro do filme. Cris confessa à sua amiga Margot que vai acabar revelando a verdade para Alain em algum momento. Amiga, a gente não vê a hora pra você fazer isso.