Janaína descobre o ingrediente secreto do doce de leite de ‘Verão 90’

O grande mistério de ‘Verão 90‘ será revelado nos próximos capítulos. O tímido Patrick (Klebber Toledo) tem usado um doce de leite misterioso para ficar mais… saidinho… tudo para ser menos travado na vida. Enquanto estávamos imaginando qual seria a droga alucinógena presente na sobremesa, a novela apareceu do nada com uma resposta surpreendente.

Na busca por entender a receita do tal doce de leite, Patrick procura por Janaína (Dira Paes) que descobre o ingrediente secreto. Se trata de uma erva usada para tratamento de bronquite, e que tem um efeito de “relaxamento”. Vale lembrar que a tal erva alucinógena não existe no mundo real, tá? É só em ‘Verão 90’ mesmo!

Mas se quiser descobrir mais acontecimentos da próxima semana da novela das sete, cola com a gente nesse resumão!

Segunda-feira, 29 de abril – Manu não bebe o chá de ferra-goela

Manu (Isabelle Drummond) fica enciumada com Moana (Giovana Cordeiro) e trata João mal. João começa a investigar Jerônimo (Jesuita Barbosa) e descobre que ele tem interesse na gravação na praia de Corujinha. Vanessa (Camila Queiroz) sabota a bebida de Manu, mas João vê tudo e impede que a amada tome o chá de ferra-goela.

Dandara (Dandara Mariana) e Ticiano (Ícaro Silva) discutem na frente de todo mundo, então o cantor toma o chá de ferra-goela. João se revela para Manu e os dois se beijam.

Terça-feira, 30 de abril – Jerônimo faz armação em Corujinha

João conta que mentiu lá na prisão quando queria que ela o esquecesse. Como o amor deles é mais forte, Manu o perdoa e os dois podem ser gostar loucamente.

De quebra, ela ainda descobre que João é Manuel. Ticiano convoca a imprensa para denunciar Dandara por tentativa de envenenamento, e termina a dupla. João vê Jerônimo receber uma mala cheia de dinheiro.

Quarta-feira, 1º de maio – Jerônimo é roubado

João faz uma denúncia anônima para Quinzinho (Caio Paduan) a respeito do dinheiro recebido por Jerônimo na praia. Mercedes (Totia Meirelles) oferece trégua para Dandara. O dinheiro de Jerônimo some. Janaína não fica muito feliz ao ver João e Manu juntos de novo. Jerônimo descobre que o dinheiro foi roubado não por Vanessa, e sim por Galdino (Gabriel Godoy). Madá (Fabiana Karla) e Patrick tentam descobrir o que tem na receita do doce de leite que faz o rapaz dançar de forma tão sensual.

Quinta-feira, 2 de maio – Janaína prova doce de leite

Janaína e Herculano (Humberto Martins) provam o doce de leite e têm o mesmo delírio que já vimos com outros personagens. Quinzinho convence Dandara a usar o vestido dado por Mercedes. Janaína chega super alta no coquetel. Mercedes descobre que Lidiane (Claudia Raia) também não vai com a cara de Janaína.

A marmiteira percebe que Quinzão impede Lidiane de exibir um vídeo em homenagem a Mercedes, então ela mesma decide fazer uma homenagem.

Sexta-feira, 3 de maio – Mercedes fica brava com homenagem

Mercedes fica furiosa com o vídeo-homenagem. Lidiane pede para Quinzão omitir o fato do vídeo ter sido feito por ela. Jerônimo explica para Vanessa que está com dívida de jogo. Janaína descobre o ingrediente secreto do doce de leite. Com um ódio em comum, Mercedes contrata Lidiane como assessora pessoal.

Sábado, 4 de maio – Jerônimo é agredido

Lidiane descobre que uma das funções de seu novo emprego é prejudicar Janaína. Herculano, Madá e Patrick provam o novo doce de Janaína. Ticiano e Dandara fazem as pazes. Jerônimo faz uma venda superfaturada para conseguir dinheiro para sua dívida. Dandara e Quinzinho brigam, mas o motivo real é Mercedes. Jerônimo é agredido na frente de João e Janaína.