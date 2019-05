Janaína vai agredir Jerônimo em ‘Verão 90’

O copo finalmente transbordará em ‘Verão 90‘. Janaína (Dira Paes) passou boa parte da novela meio abalada com o comportamento problemático de seu filho Jerônimo (Jesuita Barbosa), e até ficou meio comovida com as boas ações feitas por ele. Por sorte a paciência dela já vai acabar.

Janaína descobrirá que Jerônimo não só está envolvido no roubo da receita do bombom como também ele tentou incriminar Herculano (Humberto Martins). Revoltada, a mãe agredirá o próprio filho depois de tanta maldade feita.

Mas não pense que só isso acontecerá nessa próxima semana, confira o resumo de ‘Verão 90’ para saber as próximas novidades da novela das sete.

Segunda-feira, 20 de maio – Janaína descobre compra de receita de bombom

Sabe o plano de Lidiane (Claudia Raia) para se aproximar de Mercedes (Totia Meirelles)? Ele dá errado. Gisela (Débora Nascimento) fica enciumada por causa de Patrick (Klebber Toledo). Janaína descobre que uma empresa de doces comprou uma receita igualzinha à dos bombons dela.

As agressões de Candé (Kayke Brito) são divulgadas na televisão. Larissa (Marina Moschen) conversa francamente com o irmão. Logo depois disso, ela pede para que Diego (Sérgio Malheiros) defenda Candé. Janaína coloca Herculano contra a parede.

Terça-feira, 21 de maio – Jerônimo rouba beijo de Manu

Herculano se revolta por Janaína desconfiar dele, e suspeita que Jerônimo está envolvido no tal roubo da receita. Sendo assim, ele rompe seu relacionamento com Janaína. Jerônimo e Vanessa (Camila Queiroz) comemoram o plano que deu certo.

Diego e Candé fazem as pazes. Mercedes coloca Jerônimo como sócio da PopTV. O vilão convida Manu (Isabelle Drummond) para um jantar em sua casa, e lá ele rouba um beijo de Manu.

Quarta-feira, 22 de maio – Dandara encontra vídeo de VJ morta

João (Rafael Vitti) é avisado de que Manu está na casa de Jerônimo numa investigação. Vanessa, que continua bem louca por Jerônimo, flagra seu amado com Manu. Diego explica que será difícil tirar Candé da prisão. Mercedes está feliz com a relação conflituosa entre Quinzinho (Caio Paduan) e Dandara (Dandara Mariana). Herculano quer vingança de Jerônimo. Manu não deixa João brigar com Jerônimo. Dandara acha sem querer um vídeo da falecida VJ ameaçando seu marido.

Quinta-feira, 23 de maio – Janaína descobre safadeza de Jerônimo

Dandara não acredita muito quando Quinzinho diz não saber o que aconteceu na noite da morte da VJ. Lidiane força um assalto fake para reconquistar a confiança de Mercedes.

João descobre por que Herculano e sua mãe estão brigados. João explica que Jerônimo roubou a receita do bombom. A fita da VJ é resgatada por Jerônimo, que pede para Quinzinho não contar a verdade para Dandara.

Sexta-feira, 24 de maio – Janaína agride Jerônimo

Ao saber do roubo da receita pelo próprio filho, Janaína vai atrás dele. Pra piorar, ela ainda se decepciona ao encontrar Vanessa na casa dele. Mercedes descobre que Dandara viu a fita da VJ falecida, e pede para Jerônimo ajudar a separar de vez o casal. Janaína agride Jerônimo.

Sábado, 25 de maio – Mercedes descobre o segredo de João

Revoltada, Janaína acusa Jerônimo de ter fingido ser um bom filho pra dar uma punhalada em suas costas. Após confrontar o filho, Janaína vai atrás de Herculano, mas dá de cara com Gisela na casa dele. Dandara conta para Patrick que Mercedes está envolvida no desentendimento dele com Gisela. Mercedes descobre através de Lidiane que João é Manoel de Trás dos Montes.