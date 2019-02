Jerônimo declara seu amor a Manu após acusar João em ‘Verão 90’

Jerônimo (Jesuita Barbosa) é uma pessoa muito difícil de defender em ‘Verão 90‘: ele roubou a própria mãe, jogou o irmão aos leões e ainda fica andando pelo Rio de Janeiro fingindo ser rico e amigo de Johnny Deep. Para completar esse pacotão desagradável, nos capítulos previstos para irem ao ar em breve teremos ele declarando seu amor para a protagonista.

Logo depois de afirmar que João (Rafael Vitti) foi sim responsável pela morte da VJ da PopTV, Jerônimo aproveitará a presença na casa de Manu (Isabelle Drummond) para declarar seu amor por sua crush da época de juventude. Claro que a aspirante a famosa não vai curtir nem um pouco essa declaração seguida de acusação de assassinato.

Para saber mais novidades de ‘Verão 90’, confira nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 25 de fevereiro – Janaína procura Mercedes para desmascarar Jerônimo

A poderosa Mercedes (Totia Meirelles), nossa vilã de novela mexicana favorita, está ciente da confusão e não quer que João envolva sua família no assassinato da VJ. Ela também recebe um dossiê completo com todos os dados sobre a vida de Rogê… quer dizer… Jerônimo Guerreiro. Enquanto isso, o safado comemora com Vanessa (Camila Queiroz) a nomeação de diretor de programação da PopTV.

Finalmente os refrescos!!!!

–

Janaína (Dira Paes) aparece do nada no meio do depoimento de Vanessa e acusa a vilãzinha de ser parceira de Jerônimo. Logo depois disso, a mãe batalhadora encara uma manada de seguranças para desmascarar seu filho safado pra Mercedes.

Terça-feira, 26 de fevereiro – Manu encontra Moana no quarto de João

Já aproveitando a viagem, Janaína pede para que Herculano (Humberto Martins) esqueça dela pra sempre. Chateado, o homem pede demissão da PopTV. João acompanha o surgimento de várias notícias falsas sobre sua carreira na Patotinha Mágica, e o rapaz é fotografado enquanto beijava Moana (Giovana Cordeiro).

–

Vanessa descobre que conseguiu um emprego também na PopTV. Manu flagra Moana no quarto de João e fica sem entender nada.

Quarta-feira, 27 de fevereiro – Sangue é encontrado no corpo de Nicole

João obriga seu irmão de índole questionável a contar a verdade sobre o assassinato de Nicole (Bárbara França). Surpreendendo todo mundo, Manu diz que acredita em seu namoradinho a respeito do crime. A polícia encontra marcas de sangue do assassino no corpo de Nicole, e Mercedes tem medo que seja o de Quinzinho (Caio Paduan). Rapidamente, a megera liga para Jerônimo a fim de descobrir o tipo sanguíneo de João. Lá vem armação!

–

Quinta-feira, 28 de fevereiro – Cantor famoso (e falecido) faz participação na novela

Raimundo (Flávio Tolezani) percebe que Patrick (Klebber Toledo) é uma pessoa totalmente sem grana. Quinzinho tenta seduzir Dandara (Dandara Mariana), mas ela se esquiva do flerte. Freddie Mercury (Sim! O cantor!) aparece no sonho de Madá (Fabiana Karla) e sugere a ela que faça o programa como vidente.

Jerônimo aparece na casa de Manu.

Sexta-feira, 01 de fevereiro – João é difamado por programa sensacionalista

O que lhe falta de caráter também lhe falta de noção: Jerônimo aparece na casa de Manu para falar que João é um assassino sim. E como se não bastasse essa loucura, ele ainda aproveita a viagem para declarar seu amor à garota.

–

Madá aceita o convite para fazer o programa na PopTV. A Justiça ordena que João fique longe de Jerônimo. Herculano começa a trabalhar numa locadora de vídeo (atenção, jovens: esse é um emprego lá da década de 90, tá?). João é vítima de um programa sensacionalista feito por Murilo (Marcelo Valle).

Sábado, 02 de março – João tenta limpar sua barra

João já pensa em formas de processar o apresentador sensacionalista. Manu perde um contrato publicitário após assumir que namora João, acusado de assassinato.

–

O rapaz procura Moana para tentar uma entrevista que limpe sua barra. Pouco antes do julgamento, João vai atrás da coisa mais difícil de se conseguir: falar com Vanessa.