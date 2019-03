Jerônimo rouba beijo de Manu na frente de João em ‘Verão 90’

Alguns caras têm certa dificuldade de entender um fora, e insistem se aproximar de mulheres que claramente não querem nem trocar um beijinho. Essa é a relação de Jerônimo (Jesuita Barbosa) e Manuzita (Isabelle Drummond) em ‘Verão 90‘. Apaixonado pela garota desde a infância, Jerônimo achou que as portas do amor se abririam com a prisão de seu irmão João (Rafael Vitti), o verdadeiro crush da moça. Porém, ele estava bem errado.

Nos próximos capítulos da novela das sete, Jerônimo vai ajudar Manu oferecendo emprego e até convidando a garota para uma festa exclusiva. Em um dado momento, Jerônimo roubará um beijo de Manu, que explicará depois que eles são apenas amigos. Infelizmente, como isso aqui é uma novela, João vai ver tudo de camarote e vai sofrer um bocado ao ver o amor de sua vida beijando seu irmão.

Vai dar treta? Vai dar sim! Confira o nosso resumão de ‘Verão 90’ para saber o que vai ter de bom nessa novela na próxima semana:

Segunda-feira, 11 de março – Herculano volta ao Brasil

João conta seu plano para entrar com pedido de liberdade condicional. Manu fica bem agradecida por Jerônimo ter ajudado a conseguir uma campanha publicitária pra ela, mas infelizmente (para o vilão) ela dá zero bola para ele.

Mercedes (Totia Meirelles) conta seus planos para renegar a filha Gisela (Débora Nascimento). Quinzinho (Caio Paduan) e Larissa (Marina Moschen) decidem que vão em frente pra marcar a data do casamento. Janaína (Dira Paes), empreendedora antes da invenção do termo, conta a João que virou sócia do bufê. Madá (Fabiana Karla) é a atração de maior sucesso da PopTV, então já imaginamos o nível dos outros programas. Herculano volta de Portugal com a família.

Terça-feira, 12 de março – João sai da cadeia

Madá fica contente com a mudança de comportamento de Gisela. João vê uma foto de Manu com Jerônimo na capa de uma revista e fica bem mal. O empresário em ascensão e ex-Patotinha consegue um emprego para Manu na Top Wave. A garota descobre que João vai sair da cadeia. Um bilhete misterioso aparece para Jerônimo, dizendo que ele vai pagar pelo que fez. João sai da cadeia, Manu observa de longe sofrendo por dentro.

Quarta-feira, 13 de março – Jerônimo é perseguido por pessoa misteriosa

Manu vê João com Moana (Giovana Cordeiro) e sofre calada. Como emprego é um negócio complicado até nos anos 90, Moana sugere que João tente uma vaga na rádio Maremoto. Louco para formar o novo casal Patotinha, Jerônimo convida Manu. Herculano fica cara a cara com Janaína durante a festa de João, e a nossa cozinheira se surpreende ao saber que o antigo diretor mora agora no conjunto habitacional. João decide investigar a morte de Nicole. Uma mensagem ameaçadora aparece no espelho do banheiro de Jerônimo, e ele acusa João. Vai ter briga!!!!

Quinta-feira, 14 de março – Janaína trabalha em festa de Jerônimo

João encontra seu irmão no hotel e promete que vai ver de camarote a queda do safado. Enquanto procura o marido, Mercedes flagra Quinzinho na cama com Luana. Quinzão (Alexandre Borges) inventa a desculpinha de que Luana é namorada de Jerônimo. Lidiane (Cláudia Raia) aceita participar de uma campanha publicitária retrô que ressuscita a Pantera e o Gatão. Jerônimo, esse homem que não cansa de tomar foras, convida Manu para uma festa. É isso aí, fera, continua passando vergonha!

A grande surpresa da noite, principalmente para Janaína, é que ela é a responsável pelo bufê da festa. Jerônimo recebe uma carta anônima com uma gravação de uma conversa confidencial dele.

Sexta-feira, 15 de março – Jerônimo e Manu se beijam

Mercedes parece disposta a ajudar Jerônimo com seu probleminha anônimo. Madá joga as cartas de tarot para Larissa e aconselha à moça que ela deveria pensar beeeeem antes de casar com Quinzinho.

Jerônimo desconfia de Vanessa (Camila Queiroz). João aceita que vai ficar longe de Manu mesmo. Quinzão, que não pode ver um rabo de saia nessa novela, se encanta por Lidiane. João trabalha como garçom da festa de Jerônimo e é humilhado pelo irmão-vilão. Mercedes fica furiosa ao ver Luana na festa. Jerônimo beija Manu e deixa João fora de si.

Sábado, 16 de março – Vanessa reaparece

Com medo de perder a liberdade condicional, João ouve o conselho de que é melhor ir embora. Enquanto isso, na festa, Manu conta para Jerônimo que não curtiu o beijo dos dois, afinal são apenas amiguinhos. Infelizmente para a nossa atriz esquiva, Jerônimo chega com os dois pés na porta e diz que a ama.

Depois, um carro começa a seguir Jerônimo. Logo depois, ele recebe uma ligação marcando um encontro. Mercedes, que organizou um jantar para um Duque, surpreende os convidados ao apresentar a duquesa de Kiev: nada menos que Vanessa, em seu retorno triunfal na novela!