João é condenado por assassinato e ‘Verão 90’ pula para 1993

Se a vida já não é muito justa, imagina uma novela cheia de confusão como ‘Verão 90‘! João (Rafael Vitti) teve o azar de cruzar o caminho de seu irmão maquiavélico, Jerônimo (Jesuita Barbosa), e aí foi acusado de assassinato. Pior: o bandido ainda conseguirá subornar todas as testemunhas, então o mocinho da novela vai passar um tempo na cadeia sim.

Como sem protagonista é meio difícil de fazer a história andar, ‘Verão 90’ vai ter um salto de 3 anos no tempo e chegará em 1993. Já sem Collor e às vésperas do plano Real e do Tetra, os personagens estarão em novas posições para a história continuar bem agitada.

Quer saber o que mais vai acontecer antes do salto no tempo? Confira nosso resumão de ‘Verão 90’!

Segunda-feira, 4 de março – João é acusado injustamente de outro crime

Jerônimo, esse adorável psicótico, deixa Manu (Isabelle Drummond) meio abalada com a declaração de amor acompanhada de uma acusação de culpa de João. Madá (Fabiana Karla) aceita o convite para fazer o programa na PopTV. Herculano (Humberto Martins) começa a trabalhar numa locadora de vídeo (atenção, jovens: esse é um emprego lá da década de 90, tá?), ele odeia mas precisa fingir que está tudo bem.

–

João é vítima de um programa sensacionalista feito por Murilo (Marcelo Valle), que o acusa de ter armado o assalto no mercado.

Terça-feira, 5 de março – João procura Vanessa

João já pensa em formas de processar o apresentador sensacionalista. Manu perde um contrato publicitário após assumir que namora João, acusado de assassinato. A coisa não está fácil para essa mocinha.

–

O rapaz procura Moana (Giovana Cordeiro) para tentar uma entrevista que limpe sua barra. Pouco antes do julgamento, João vai atrás da coisa mais difícil de se conseguir: falar com Vanessa (Camila Queiroz).

Quarta-feira, 6 de março – Vanessa ouve ameaça de Jerônimo

Usando seu traquejo social e sua posição de protagonista, João tenta fazer Vanessa falar sobre a morte de Nicole (Bárbara França). João descobre quem será a nova VJ da PopTV. Dandara (Dandara Mariana) tem um date com Quinzinho (Caio Paduan).

Surpreendentemente, Vanessa confessa a João que não viu a queda de Nicole e que mentiu para a polícia a pedido do irmão mau-caráter dele.

–

Herculano paga toda a dívida que tinha com Mercedes (Totia Meirelles). Vanessa dá uma apertada em Jerônimo, pois quer ser VJ também, mas logo ouve uma conversa na qual seu crush de vilanias pretende se livrar dela.

Quinta-feira, 7 de março – Jerônimo tenta se aliar com Lidiane

Incorporando o espírito “se me atacar eu vou atacar”, Vanessa já prepara uma vingança contra Jerônimo. Manu se preocupa com a conversa de João com Vanessa, mas o rapaz logo tranquiliza a amada. Vanessa promete contar a verdade para o juiz do caso. Enquanto isso, Jerônimo se aproxima de Lidiane (Claudia Raia) para tentar separar o casal Patotinha. Vanessa é convocada para dar seu depoimento no caso do assassinato.

–

Sexta-feira, 8 de março – João é condenado

Mas não pense que Vanessa fala a verdade para o juiz: a safada foi comprada por Mercedes, e inventou para o promotor que João lhe forçou a mudar o depoimento. Destruiu a reputação de João igual nesse GIF:

–

Oferecem a João a chance dele dizer que o assassinato foi um acidente, mas ele se nega e é condenado pela morte de Nicole. Claro que seu irmão mau-caráter faz uma festa (literalmente) para comemorar a prisão do irmão.

–

Vanessa confessa ter se apaixonado por Jerônimo, mas se despede dele. Herculano recebe uma proposta de emprego… só que é em Portugal. Já Janaína (Dira Pares) aceita uma proposta para cuidar do Baião de Dois.

Sábado, 9 de março – Chegamos em 93

Lidiane pede para João se afastar (de novo) de Manu. Vanessa vai embora para Londres para fugir de toda essa confusão que ela se meteu. Herculano promete a Janaína que abandona o projeto em Portugal se ela pedir para ficar no Brasil. Porém, um mal entendido acontece no aeroporto e Janaína imagina que Herculano vai para Portugal com sua família.

–

Para conseguir afastar Manu, João inventa para sua amada que empurrou Nicole sem querer. Alguns anos se passam e agora estamos em 1993. Jerônimo é visto com Manu e João recebe a visita de Moana no presídio.