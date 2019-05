João e Jerônimo saem na mão durante premiação em ‘Verão 90’

Os anos 90 foram repletos de barracos televisionados, e a novela ‘Verão 90‘ resgatará isso com um acontecimento previsto para os próximos capítulos da novela das sete. Finalmente João (Rafael Vitti) fará alguma coisa contra Jerônimo (Jesuita Barbosa), enfurecendo o vilão.

João denunciará para Mercedes (Totia Meirelles) toda a verdade a respeito do golpista, e ela decide demiti-lo da PopTV. Totalmente pistola, Jerônimo invadirá a premiação que deu um prêmio ao programa de João e sairá na mão com o próprio irmão.

Mas não pense que apenas teremos porrada em ‘Verão 90’, pois os próximos capítulos prometem várias outras reviravoltas. Pra saber, só lendo nosso resumão.

Segunda-feira, 3 de junho – João ferra a vida de Jerônimo

Manu (Isabelle Drummond) fica meio brava por João ter enviado provas contra Jerônimo. Mercedes decide averiguar se a denúncia é real. Milagrosamente, Quinzinho (Caio Paduan) segura sua safadeza natural e resiste à sedução de Vanessa (Camila Queiroz).

–

Mercedes encaminha a demissão de Jerônimo. Manu ganha o prêmio por seu programa, mas ela toma o chá de ferra goela e não consegue cantar. Jerônimo é demitido, e João aproveita para revelar sua identidade como Manoel e se assume responsável pela denúncia.

Terça-feira, 4 de junho – Jerônimo promete vingança

João e Jerônimo saem na porrada no meio da premiação, e tudo é transmitido ao vivo. Jerônimo tenta denunciar João por ter usado um nome falso, mas logo ele é humilhado por Mercedes. Como Janaína (Dira Paes) se afastou de Herculano (Humberto Martins), Mercedes decide não prejudicar João. Diego (Sérgio Malheiros) garante que Candé (Kayke Brito) sairá da cadeia. Jerônimo promete se vingar do irmão, da Manu e de todo o núcleo rico da novela.

–

Quarta-feira, 5 de junho – Mercedes cancela o No Fusca com Manu

Manu não aceita ficar no programa sem João, e assim Mercedes avisa que o “No Fusca com Manu” será cancelado. Jerônimo tenta convencer Dandara (Dandara Mariana) a apostar na carreira internacional. Candé é solto da prisão. Manu decide qual será sua última entrevista no programa: João.

–

Quinta-feira, 6 de junho – Manu e João enganam Mercedes

Jerônimo expulsa Galdino (Gabriel Godoy) de sua casa. Vanessa e Quinzinho se beijam. Quinzão (Alexandre Borges) fica aflito com a possível demissão de Lidiane (Claudia Raia). Manu e João mandam um roteiro falso do último programa para Mercedes, então só aos 45 do segundo tempo que a megera vê João como entrevistado ao vivo.

Sexta-feira, 7 de junho – João e Manu recebem convite da Globo

Mercedes manda o programa ser tirado do ar ao vivo. Madá (Fabiana Karla) tem uma nova visão da morte da VJ. Moana (Giovana Cordeiro) exibe o resto da entrevista com João em seu programa. Madá aparece no programa de Moana para falar que João não mentiu. Janaína se emociona com todo mundo apoiando seu filho. João e Manu são convidados pela Globo.

–

Sábado, 8 de junho – Quinzinho dorme com Vanessa

Dandara e Vanessa se desentendem. Manu e João assinam contrato com a Globo. A tal disputa entre Janaína e Raimundo (Flávio Tolezani) termina em empate. Quinzinho e Dandara discutem, e logo depois ele dorme com Vanessa. A vilã então pega o celular de Quinzinho e liga para Dandara.