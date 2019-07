João pode não ser pai do bebê de Moana em ‘Verão 90’

As semanas finais de ‘Verão 90‘ estão chegando e alguns problemas da novela vão sendo misteriosamente solucionados. Lembra o caso da Moana (Giovana Cordeiro) estar grávida de João (Rafael Vitti), o que seria um “impeditivo” para ele curtir de vez o amor com Manu (Isabelle Drummond)? Então, isso será resolvido de forma bem simples então.

Como a novela é ambientada nos anos 90, quando ainda era bem comum esse pensamento antiquado de ser “obrigado” a se casar com uma pessoa que espera seu filho, as autoras resolveram esse problema fazendo com que Moana afirmasse que João não é o pai da criança. A garota ainda afirma para Manu que nada rolou entre os dois, então o amor do casal principal está de portas abertas como uma Brasília amarela.

Mas ‘Verão 90’ ainda reserva muitas surpresas, confira nosso resumão:

Segunda-feira, 15 de julho – Jerônimo pede para Galdino fugir

João explica para Vanessa (Camila Queiroz) sobre o exame de DNA e implora para ela confessar que mentiu no julgamento.

–

Jerônimo (Jesuita Barbosa) avisa Galdino (Gabriel Godoy) que ele precisa fugir. Jerônimo explica a Galdino o que ele deve fazer para fugir do país. Mercedes (Totia Meirelles) encontra Andreas em seu quarto.

Terça-feira, 16 de julho – Álamo descobre a verdade sobre Galdino

Mercedes aciona a polícia, mas Galdino escapa. Janaína (Dira Paes) pede seu amado Raimundo (Flávio Tolezani) em casamento.

–

Patrick (Klebber Toledo) nem percebe a tensão sexual entre Gisela (Débora Nascimento) e Ticiano (Ícaro Silva). João recebe a missão de entrevistar Manu. Álamo (Marcos Veras) descobre que Andreas se chama Galdino. Janaína desconfia que seu filho está envolvido na grande mutreta da novela.

Quarta-feira, 17 de julho – Vanessa tenta escapar

Jerônimo é denunciado para a polícia por seu irmão e sua mãe. Sem escapatória, Jerônimo é chamado para depor. Larissa (Marina Moschen) sugere que Dandara (Dandara Mariana) conte a verdade sobre a paternidade. Ticiano chama Gisela como sua maquiadora. Jerônimo vê Vanessa prontinha para fugir.

–

Quinta-feira, 18 de julho – João é inocentado

Vanessa avisa o andamento da sentença de João para Jerônimo. João prova para Janaína que Jerônimo conhecia Galdino. O casalzinho Jerônimo e Vanessa não tem para onde ir e se abrigam no esconderijo de Galdino. Lidiane (Claudia Raia), rainha da cafonagem, prepara um vídeo para o casal Manu e João. João é inocentado, e o casal patotinha se emociona.

–

Sexta-feira, 19 de julho – Janaína se une a Lidiane

Madá (Fabiana Karla) tem uma visão da Raven e enxerga João perseguindo Jerônimo.

–

Manu fica meio constrangida diante da gravidez de Moana. Janaína comemora tanto o fato de ter conseguido um marido como a liberdade de seu filho. Ticiano e Gisela se beijam, mas sentem culpa por isso. Janaína cede e ajuda Lidiane a reaproximar o casal patotinha.

Sábado, 20 de julho – João pode não ser o pai do filho de Moana

Quinzinho (Caio Paduan) se emociona ao ouvir as batidas do coração do bebê de Dandara. Janaína descobre que quem roubou seu dinheiro foi Jerônimo.

–

Jerônimo comunica que seu dinheiro está na TeleVendão, então ela precisa ir até a emissora. Moana conta para João que tem uma chance do bebê dela não ser dele, e depois ela ainda explica para a Manu que não rolou nada entre João e ela. Vanessa é flagrada no TeleVendão.