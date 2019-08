Josiane comete assassinato e incêndio na mesma semana em A Dona do Pedaço

A ficha corrida de Josiane (Agatha Moreira) segue crescendo em ‘A Dona do Pedaço‘. A filha mal caráter de Maria da Paz (Juliana Paes) cometerá pelo menos dois crimes nos capítulos previstos para a próxima semana da novela. Quer saber quais?

Pra começar, Josiane será chantageada pelo mordomo da família, pois ele conseguirá fotos da garota com Régis (Reynaldo Gianecchini). A influencer até fingirá cair na chantagem, mas empurrará o mordomo causando sua morte. Com isso, recuperará o dinheiro da chantagem e continuará plena em seu plano de vingança.

O outro crime acontecerá bem depois. Aliada de Rael (Rafael Queiroz), Josiane ficará irritada com o pé atrás de Régis e ordenará que o parente cause um incêndio no depósito de Maria da Paz. Desgraça pouca é bobagem para a boleira das nove, heim? Se quiser saber mais acontecimentos incríveis de ‘A Dona do Pedaço’, recomendamos que leia o resumão da semana:

Segunda-feira, 5 de agosto – Jardel fotografa Josiane com Régis

Maria da Paz sai na mão com Josiane e Régis precisa intervir. Evelina (Nívea Maria) aprova o descontrole da filha porque, né… quem suporta Josiane? Palmas para a dona Evelina!

Chiclete (Sergio Guizé) é perdoado pelo pai. Maria da Paz se muda pra mansão, e sua filha finge fazer as pazes. Fabiana (Nathalia Dill) ganha um apartamento de Agno (Malvino Salvador). Camilo (Lee Taylor) segue de olho em Vivi (Paolla Oliveira) e Chiclete. Jardel, o mordomo, fotografa Josiane e Régis juntos e chantageia a filha da patroa.

Terça-feira, 6 de agosto – Josiane ataca Jardel

Jardel pede uma quantia em dinheiro. Régis pede dinheiro para abrir uma loja de vinhos, e Márcio (Anderson di Rizzi) explica que isso seria arriscado. Agno pede as ações de volta para Fabiana. Mão Santa (Guilherme Leicam) conhece Agno.

Rock (Caio Castro) dá a dica para Téo (Rainer Cadete) ficar de olho em Josiane. Josiane empurra Jardel na rua, mas Fabiana registra tudo.

Quarta-feira, 7 de agosto – Camilo começa a investigar morte de Jardel

Josiane consegue recuperar a bolsa com dinheiro que estava com Jardel. Camilo é chamado para investigar a morte do mordomo de Maria da Paz, e o investigador acredita em assassinato. Vivi confronta seu pai e ganha o apoio de Fabiana. Agno dá um dinheirinho para Mão Santa comer. Otávio (José de Abreu) termina com sua amante. Evelina pergunta a Josiane sobre o depoimento dela no caso da morte de Jardel. Olha o barraco em família chegando!

Quinta-feira, 8 de agosto – Régis está com pé atrás no plano contra Maria da Paz

Evelina percebe que Josiane está muito suspeita. Zé Hélio (Bruno Bevan) conversa com Britney (Glamour Garcia) e sugere que ela revele a Abel (Pedro Carvalho) sua transexualidade. Camilo prende Lucas ao perceber que o namorado de Jardel está mentindo. Maria da Paz faz um empréstimo dos grandes. Régis fica emocionado com a ajuda de sua esposa, e fica com pé atrás de seguir com o plano de Josiane. Kim (Monica Iozzi) faz uma festa de casamento surpresa para Márcio.

Sexta-feira, 9 de agosto – O pacto entre as famílias dá errado mais uma vez

Josiane não gosta de ver Régis desse jeito, receoso. Régis pede para Maria da Paz se livrar da arma que guarda em casa. Márcio não aceita se casar com Kim. Amadeu (Marcos Palmeira) tenta fazer um novo acordo de paz entre as famílias. Chiclete tenta levar adiante esse pacto, tudo por Maria da Paz. Os Matheus e os Ramirez se encontram para selar o acordo, mas Adão ameaça atirar contra Amadeu.

Sábado, 10 de agosto – Josiane encomenda novo crime

Maria da Paz defende Amadeu, e Adão tem um ataque cardíaco. Amadeu e Maria da Paz então selam o acordo de paz, enquanto Rael se oferece para ajudar Josiane. Vivi vai com Chiclete até o Espírito Santo e tem a sensação de que já esteve naquela casa. Josiane tem um novo plano contra sua mãe, mas Régis se recusa a participar. Em conversa com sua mãe, o playboy ex-falido confessa que se apaixonou por Maria da Paz.

Josiane manda Rael atear fogo no depósito da fábrica de Maria da Paz.