Josiane e Fabiana serão desmascaradas na mesma semana de A Dona do Pedaço

As duas principais vilãs de ‘A Dona do Pedaço‘ andavam fazendo suas maldades em paralelo, e a próxima semana da novela das nove mostrará as duas tendo seus planos descobertos.

Pra começar, finalmente chegou o dia em que Josiane (Agatha Moreira) terá seu caso com Régis (Reynaldo Gianecchini) revelado. A descoberta será feita por Rock (Caio Castro), que até chegará a contar para Maria da Paz (Juliana Paes), mas a boleira não vai acreditar. No entanto, em outro capítulo, Maria da Paz irá ao quarto de sua filha e flagrará seu marido na cama com sua filha. Meu Deus, quanta emoção!

Pra completar o pacote, Otávio (José de Abreu) e Agno (Malvino Salvador) descobrirão as falcatruas de Fabiana (Nathalia Dill) na construtora e a expulsarão da empresa. Mas não pensem que acabou, pois a ex-freira tem um plano vingativo na manga: ela fará Vivi (Paolla Oliveira) contratar a amante do pai sem saber. Essa aí é perigosa.

Estamos diante de uma semana emocionante em ‘A Dona do Pedaço’, para saber tudo é só ver nosso resumão.

Segunda-feira, 12 de agosto – Josiane é chantageada por namorado de Jardel

Ao descobrir que seu depósito está pegando fogo, Maria da Paz entra em desespero. Josiane confessa a Régis que ela é a responsável pelo fogaréu. Vivi conta para Chiclete (Sergio Guizé) que aquela casa no Espírito Santo lhe traz lembranças. Maria da Paz reúne seus principais funcionários para reerguer a fábrica. Lucas lê a mensagem de seu falecido namorado sobre o caso de Josiane com Régis e… decide chantagear a digital influencer. Igual o que seu namorado fez…

Téo (Rainer Cadete) se aproxima de Rock (Caio Castro) para pedir ajuda, pois ele quer descobrir o que Josiane esconde. Amadeu apoia Maria da paz nesse momento difícil, e os dois se beijam. Josiane marca um encontro com Lucas.

Terça-feira, 13 de agosto – Maria da Paz passa a fábrica para o nome de Josiane

Josiane volta para casa como se naaaada tivesse acontecido, e Evelina (Nívea Maria) percebe que tem caroço nesse angu. Enquanto isso, Camilo (Lee Taylor) investiga a morte misteriosa de Lucas. Agno descobre que foi enganado por Fabiana e promete se vingar.

Chiclete promete contar a história de sua vida para Vivi. Márcio (Anderson di Rizzi) avisa Maria da Paz que ela não tem como pagar o empréstimo. Josiane sugere então que o nome da fábrica passe para seu nome, e então ela assina o contrato da fábrica de bolos.

Quarta-feira, 14 de agosto – Rock descobre o grande segredo de Josiane

Todo mundo fica receoso de Maria da Paz ter passado a fábrica para o nome de Josiane. Rock sugere que Britney (Glamour Garcia) converse com Abel (Pedro Carvalho). Régis sugere que sua esposa não registre o contrato assinado por Josiane. Leandro (Guilherme Leicam) passa a morar com Agno. Rock descobre que Josiane tem um relacionamento com Régis.

Quinta-feira, 15 de agosto – Otávio e Agno se unem contra Fabiana

Rock se desespera para contar a Maria da Paz o que descobriu sobre Josiane e Régis. Téo declara seu amor para Josiane. Tadinho!

Otávio pede para Vivi descobrir com o quê Chiclete trabalha. Gilda (Heloísa Jorge) confessa a Amadeu que mentiu sobre seu estado de saúde esse tempo todo. Otávio se alia a Agno para derrubarem Fabiana. Enquanto isso, Rock vai atrás de Maria da Paz.

Sexta-feira, 16 de agosto – Téo descobre o caso de Josiane

Rock conta tudo o que descobriu para Maria da Paz, mas a boleira não acredita e o expulsa da confeitaria. Zé Hélio (Bruno Bevan) tenta ajudar seu irmão a arrumar formas de contar a história de Josiane. Régis tenta ajudar sua esposa, mas Maria da Paz fica com pé atrás.

Fabiana é expulsa da construtora. Escorraçada, Fabiana se aproxima de Sabrina (Carol Garcia) e a apresenta para Vivi. Rock conta a verdade de Josiane para Téo, que decide se vingar. Os dois se juntam para conversar com Maria da Paz.

Sábado, 17 de agosto – Maria da Paz vê Josiane com Régis

Téo passa mal e não consegue contar a verdade. Sabrina aceita ser assistente de Vivi. Maria da Paz conta a Marlene (Suely Franco) que tem medo de descobrir a verdade sobre Josiane. A vilãzinha pede para Régis ir até seu quarto.

Gilda descobre que sua doença que era fake agora é real, e Amadeu afirma que ficará do lado dela. Fabiana chantageia Otávio por causa de Sabrina. Maria da Paz flagra Josiane com Régis. AGORA O CIRCO VAI PEGAR FOGO, GALERA!!!

