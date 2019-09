Josiane será jogada pela janela por Fabiana em ‘A Dona do Pedaço’

Se tem uma coisa que o espectador de ‘A Dona do Pedaço‘ não pode reclamar é de falta de vilania! Após conseguir tomar de Josiane (Agatha Moreira) a fábrica de bolos, nos próximo capítulos da novela das nove veremos sucessivas tentativas de assassinato, tanto de Fabiana (Nathália Dill) quanto da própria filha da Maria da Paz (Juliana Paes).

Como a gente já viu, Fabiana conseguiu comprar a preço de banana a fábrica de bolos em ‘A Dona do Pedaço’ por usar como chantagem o vídeo no qual Josiane é vista assassinando Jardel (Duo Blotta). Mas, como era de se esperar, a ex-freira não ficou satisfeita apenas com isso e utilizará esse vídeo para mais chantagens contra a digital influencer.

Acuada, só restará a Josiane tentar se livrar de Fabiana do mesmo jeito que se livrou de outros personagens nessa novela: através de um assassinato chocante. A blogueirinha tentará empurrar a inimiga pela janela, mas o plano não dará certo como nas outras vezes. Revoltada após quase morrer, Fabiana sairá na mão com Josiane.

Mas não pense que Josiane vai sossegar após essa tentativa mal-sucedida. Ela pegará uma arma emprestada com seu primo, e depois tentará novamente acabar com a vida de Fabiana, dessa vez com o revólver. Para o azar da influencer, a arma vai falhar na hora H e Fabiana revidará de um jeito cruel: jogando Josiane pela janela da fábrica.

Todas essas cenas emocionantes devem ser exibidas em ‘A Dona do Pedaço’ a partir do dia 24 de setembro.