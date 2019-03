Juliana Paes protagoniza nova novela das 21h, inspirada em Romeu e Julieta

Como ‘O Sétimo Guardião‘ não conseguiu emplacar sua história de fonte mágica, cidadezinha sem internet e guardiães, a Globo já preparou todos os tiros para sua próxima novela das nove, ‘A Dona do Pedaço‘. E, acredite, essa novela tem tudo para bombar com o público.

Pra começar, a trama será de Walcyr Carrasco, que nos últimos anos nos presenteou com clássicos como ‘Verdades Secretas‘ e, claro, ‘O Outro Lado do Paraíso‘. A nova protagonista do autor, especializado em mulheres fortes, será vivida por Juliana Paes, com quem ele já trabalhou em ‘Gabriela‘.

Dessa vez, a atriz será a filha de uma família de assassinos de aluguel, mas que deixará de lado a profissão perigosa para se aventurar numa franquia de bolos. Isso mesmo, Maria da Paz (a personagem da atriz) vai fugir totalmente da guerra e venderá bolos. Juliana Paes é uma escolha muito acertada, pois ela se deu bem em todos os últimos papéis em novelas da Globo. Como não lembrar da Bibi Perigosa de ‘A Força do Querer’ ou da adorável vilã Carolina de ‘Totalmente Demais’? Seu par romântico dessa vez será Marcos Palmeira, que será um advogado rival da família de Maria da Paz. É um Romeu e Julieta, mas com assassinos de aluguel e advogados (e uns bolos também).

Confira a sinopse de ‘A Dona do Pedaço’, divulgada pela Globo:

‘A Dona do Pedaço’ exalta o poder feminino por meio da trajetória de Maria da Paz (Juliana Paes), uma jovem humilde, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. Maria vem de uma família de justiceiros profissionais, os Ramirez, e se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), advogado formado em Vitória e membro da principal família rival nos negócios, os Matheus. A obra, dividida em um prólogo e duas fases, traz uma história de amor com elementos de um dos maiores clássicos da literatura mundial: Romeu e Julieta, de William Shakespeare, sem perder de vista o humor, que passeia por toda a trama. “’A Dona do Pedaço’ é uma novela que fala de coragem e esperança. Acredito que as pessoas podem subir na vida utilizando aquilo que já sabem, um dom, e a vontade de lutar e trabalhar. Traz a certeza de que todos podem encontrar seu lugar no mundo”, ressalta Walcyr.

Maria tem uma infância livre e mantém o hábito de ficar na cozinha ao lado de sua avó Dulce ﴾Fernanda Montenegro﴿, com quem aprende a fazer bolos. Essa rotina a seduz mais do que as atividades impostas pelo pai, Ademir (Genézio de Barros), que quer transformá-la em uma justiceira. Já na década de 1990, Maria e Amadeu se conhecem durante um passeio a cavalo. Quando descobrem sobre a rivalidade de suas famílias, sugerem um pacto de paz para viverem o romance e conseguem marcar o casamento. Amadeu leva um misterioso tiro no altar e, após a tragédia, a família dele promete vingança.

As primeiras vítimas são Fabiana (Maria Clara Baldon/ Nathalia Dill) e Virgínia (Duda Batista/ Paolla Oliveira), sobrinhas de Maria e filhas de Zenaide (Maeve Jinkings). Vicente (Álamo Facó), irmão de Amadeu, fica com a encomenda de matar as meninas, mas só consegue capturar Fabiana e, sem coragem de executar o serviço, a deixa em um convento. Ao saber do sumiço de Fabiana, a família tira Zenaide e Virgínia da cidade, mas uma nova tragédia acontece. A criança se separa da mãe e se perde pelas ruas de Vitória.

Maria conta com a ajuda da mãe Evelina (Nívea Maria) e do Padre (Fernando Eiras) para fugir. Ela consegue abrigo na casa de Marlene (Suely Franco), prima do sacerdote, no bairro do Bixiga, em São Paulo, e começa uma nova vida com a promessa de reencontrar as sobrinhas. Com o passar do tempo, recebe a notícia da morte de Amadeu, sem saber que a mentira se trata de um acordo entre as mães, Nilda (Jussara Freire) e Evelina, que decidem dizer para ambos que os dois estão mortos.

Se não bastasse o sofrimento pela “morte” do amado, Maria se vê grávida e sem emprego, mas é incentivada por Marlene e seu novo vizinho, Eusébio (Marco Nanini), a vender bolos como forma de sustento. O negócio dá tão certo que, 20 anos depois, Maria é dona de uma cadeia de confeitarias. Vive ao lado da filha, Josiane ﴾Agatha Moreira﴿, que cultiva desprezo pela mãe, critica seu comportamento e aparência e odeia o próprio nome. Ela sabe que precisa da mãe para realizar o sonho de se tornar uma digital influencer e, para conquistar a projeção social que deseja, articula um plano com Régis (Reynaldo Gianecchini), um playboy de família tradicional. A jovem o apresenta para a mãe e arma o casamento entre eles para tomar o dinheiro dela. Maria sequer imagina que a união pode colocar em risco seu patrimônio.

Além da armação, Josiane também faz de tudo para se aproximar de Virgínia, que após ser encontrada e adotada pelo casal Otávio (José de Abreu) e Beatriz (Natalia do Vale), se tornou uma das mais conhecidas digital influencers do país. A jovem não imagina que a famosa é sua prima desaparecida e se espelha nela para ter sucesso na nova carreira. E Fabiana, que há anos não tem notícia da família, descobre o paradeiro da irmã ao vê-la em um programa de televisão com um amuleto dado de presente por Dulce para as duas. Ela decide, então, se mudar para São Paulo, onde arquiteta um plano para recuperar a vida que não teve, sem revelar o parentesco com Virgínia, afinal, tem inveja da irmã bem-sucedida.

Durante esse tempo, Amadeu se recupera na casa de campo da família com a ajuda da fisioterapeuta Gilda (Heloísa Jorge), casa-se com ela e se muda para São Paulo, onde pretende trabalhar como advogado. Na cidade, o reencontro entre ele e Maria acontece e reacende o amor do passado.

‘A Dona do Pedaço’ tem estreia prevista para meados de maio.