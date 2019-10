Júlio trai Lola com Marion em ‘Éramos Seis’

A gente já não era muito fã do Júlio (Antonio Calloni) em ‘Éramos Seis‘, mas os próximos capítulos da novela das seis fará com que o índice de boy lixo do marido de Lola (Gloria Pires) atinga níveis estratosféricos.

Na próxima semana, Almeida (Ricardo Pereira) levará Júlio ao cabaré novamente. Até aí nada de novo, exceto que Júlio ficará tempo demais lá, preocupando Lola. Enquanto a matriarca dos Lemos sofre em casa, seu marido estará nos braços de Marion (Ellen Roche), trocando beijos.

Como Lola receberá o marido infiel em casa? Bem, para saber disso é só acompanhar nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 7 de outubro – Lola briga com Alfredo

Alfredo (Pedro Sol) se livra da carta que a professora enviada para a mãe de Lúcio (Arthur Gama). Shirley (Bárbara Reis) pede para Afonso (Cássio Gabus Mendes) nunca contar a verdade sobre Inês (Gabriella Saraivah). No meio das brigas de gato e rato, Zeca (Eduardo Sterblitch) se preocupa com Olga (Maria Eduarda de Carvalho). Almeida (Ricardo Pereira) se encanta por Clotilde (Simone Spoladore).

–

Alfredo ameaça o irmão Carlos (Xande Valois) e a Lola deixa de ser aquela mãe quietinha para castigar o filho. Para piorar a situação, Júlio elogia Carlos e fala mal de Alfredo. Resultado? O menino foge. Júlio leva o amigo do trabalho para casa sem avisar Lola, que reclama. Clotilde fica tensa na presença de Almeida.

Terça-feira, 8 de outubro – Inês é seguida por homem misterioso

Júlio tem a ideia de levar os filhos menores para visitar a filha do seu chefe. Olga não gosta de saber que Almeida está interessado em Clotilde. Inês é seguida por um homem. Júlio manda Almeida firmar um compromisso com Clotilde, e a irmã de Lola pede um tempo para pensar na proposta.

Lola tem dificuldades de conseguir falar com Júlio sobre a situação de Alfredo. Soraia (Melissa Nóbrega) trata mal os filhos de Júlio. Inês continua sendo seguida pelo homem misterioso.

–

Quarta-feira, 9 de outubro – Alfredo foge de casa

Lola, Clotilde e Olga se encantam com a casa da tia Emília (Susana Vieira), mas a viúva as manda embora quando Justina (Julia Stockler) chega. Sabemos como é, ela não tem paciência com pessoas que estão começando.

–

Júlio fica bravo por seus filhos terem brigados com a filha do patrão. Shirley descobre que Inês mentiu sobre o que estava fazendo. Carlos e Alfredo voltam a discutir, e quem interrompe o climão é dona Genu (Kelzy Ecard). Lola não consegue impedir Júlio de castigar Alfredo, e o menino foge de casa.

Quinta-feira, 10 de outubro – Júlio sofre com a fuga de Alfredo

Júlio corre atrás de Alfredo, mas o menino some de vez. Almeida visita Clotilde, para o ódio de Olga. Preocupado, Júlio vai até a delegacia, enquanto isso Afonso fica preocupado com o sumiço do vizinho.

Júlio vai identificar um corpo, enquanto Lola tem um pesadelo em casa. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley atende um telefonema e desmaia.

–

Sexta-feira, 11 de outubro – Júlio beija Marion

Lola coloca Júlio contra a parede. Inês fica preocupada com a mãe. Emília escuta que seria interessante Justina conviver com outras pessoas. Lola briga com Olga por causa da discussão entre as irmãs. Júlio sai com Almeida, mas Lola acha muito estranho Almeida voltar sozinho. O motivo é bem simples: Júlio curte um pouco com Marion (Ellen Roche) no cabaré. Que surpresa desagradável, heim?

–

Zeca acha a casa de Lola e fica furioso ao ver Olga dançando com Almeida. Shirley recebe agora uma carta misteriosa. Júlio beija Marion e depois chega em casa bêbado.

Sábado, 12 de outubro – Julinho quase perde o cachorro

Lola tenta não brigar com Júlio. Alfredo ironiza o pai. Jagunço, o cão da família, é pego pela carrocinha. Genu vasculha o paletó do marido. Julinho (Davi de Oliveira) recupera o cão, mas perde o dinheiro de Lola. Olga pensa em Zeca.

–

Assad (Werner Schünemann) convida Júlio para um jantar em sua casa. João (Caco Ciocler) aparece no armazém, para o desespero de Shirley. Zeca decide voltar para Itapetininga. Olga corre atrás de Zeca e é abordada por um ladrão.