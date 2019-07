Laila descobre que Basma é Dalila em ‘Órfãos da Terra’

Após semanas de enrolação, ‘Órfãos da Terra‘ terá uma grande mudança nos próximos capítulos. Isso porque Dalila (Alice Wegmann), nossa vilã vingativa, será desmascarada pelos outros personagens. Ou seja, todo mundo saberá que a tal Basma não existe.

Quem faz a descoberta é Benjamim (Filipe Bragança), que percebe a ligação entre Paul (Carmo Dalla Vecchia) e Dalila. Com seu segredo revelado, a malvada assume que é a filha de Aziz (Herson Capri) e promete se vingar de Laila (Julia Dalavia) e sua família. Agora jogando às claras, a personagem vai se aproximar ainda mais de Jamil (Renato Góes).

‘Órfãos da Terra’ tá ficando bem animada, heim? Confira nosso resumão da semana para saber de mais coisas dos próximos capítulos.

Segunda-feira, 8 de julho – Jamil tenta reconquistar Laila

Dalila seduz Jamil, enquanto isso Laila tem um pesadelo com a rival. Paul vê Camila (Anaju Dorigon) no quarto de Dalila. Camila e sua irmã explicam que a investigação aponta Paul e Dalila como pessoas a serviço de Aziz. Laila leva o filho ao hospital. Bruno (Rodrigo Simas) dá uma escapada e visita sua amiga Laila no hospital. Jamil aparece no hospital e vê Laila com Bruno.

Terça-feira, 9 de julho – Dalila é descoberta

Jamil reclama da presença de Bruno no hospital. Paul planeja dar um susto em Dalila. O médico dá boas notícias sobre o estado de saúde de Raduan.

Dalila humilha Paul e ele promete vingança. Bruno é questionado sobre ter ido ao hospital. Benjamin descobre quem é “Basma”, e Laila revela a todos a verdade.

Quarta-feira, 10 de julho – Dalila se revela

Dalila tenta se defender das acusações de ser a grande vilã dessa novela. Paul sai na porrada com o Bruno e o padre. Dalila conta a Laila que dormiu com Jamil. Após ser descoberta, Dalila promete acabar com a vida de Laila.

Rania (Eliane Giardini) conta a todos que é avó de Dalila. A vilã ordena a captura de Fauze (Kaysar Dadour).

Quinta-feira, 11 de julho – Dalila conhece sua avó

Jamil implora para Laila dar uma nova chance. Fauze escapa do plano de Dalila. Rania decide procurar sua neta. Almeidinha (Danton Mello) tenta arrancar informações de Paul. Laila rompe de vez com Jamil.

Dalila promete matar Laila e Raduan se Jamil não ficar com ela. Laila conta que teve a ajuda de Soraia (Letícia Sabatella) para fugir de Aziz. Rania e Miguel recebe a ordem de despejo, e logo depois Rania já aproveita que está ferrada para contar a Dalila que é sua avó.

Sexta-feira, 12 de julho – Rania é despejada

Rania mostar a carta de Soraia para Dalila. Bruno fica solteiro de novo nessa novela.

O padre devolve à Dalila o dinheiro que ela deu para o Instituto. Dalila demonstra mais uma vez querer se vingar da morte de seu pai. Laila, solteira, tenta convencer Bruno a voltar com sua namorada. A Polícia manda Rania e sua família saírem de casa.

Sábado, 13 de julho – Jamil anuncia intenção de se casar com Dalila

Miguel (Paulo Betti) tenta pedir ajuda de sua família. Zuleika (Emanuelle Araújo) fica com pé atrás após ligação recebida por Almeidinha. Rania é expulsa do hotel de Dalila, e pragueja que a vilã vai ficar sozinha. Paul conversa com Dalila, e ela já está bem louca: planeja matar Jamil, Laila e Raduan se o rapaz não quiser ficar com ela.

Jamil conta a Laila que precisará se casar com Dalila.