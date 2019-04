Laila descobre que Jamil trabalha para Aziz em ‘Órfãos da Terra’

A vida de Laila (Júlia Dalavia) no Brasil não está sendo fácil. Além de ter de lidar com uma cultura diferente e com pessoas que reclamam na internet do caminho que ela faz para ir ao centro de São Paulo de bicicleta, a mocinha de ‘Órfãos da Terra‘ terá um baque ao descobrir o emprego “oculto” de seu amado.

Graças a uma armação de Camila (Anaju Dorigon), Laila vê uma foto de Jamil (Renato Góes) ao lado do homem com quem assinou um contrato de casamento, Aziz (Herson Capri). Ou seja, o crush por quem ela se apaixonou tem relações com o homem de quem ela está fugindo. Inconformada, Laila colocará Jamil contra a parede, mas não ouve nenhuma explicação e foge dali.

Será o fim do casal principal dessa novela? Bem, sugiro que acompanhe nosso resumão, pois tem MUITA coisa acontecendo.

Segunda-feira, 15 de abril – Jamil e Laila se reencontram

Missade (Ana Cecília Costa) não quer ver Jamil na sua frente, mesmo com o jovem tendo invadido a casa de Rania (Eliane Giardini) para encontrar Laila. Hussein (Bruno Cabrerizo) é ameaçado pelo maléfico Aziz.

Faruq (Eduardo Mossri) tem interesse em ser médico no Brasil e Letícia (Paula Burlamaqui) o chama para trabalhar em sua clínica. Soraia (Letícia Sabatella) tenta cuidar dos ferimentos do seu mozão, o Hussein. Laila e Jamil se reencontram no Brasil, finalmente.

Terça-feira, 16 de abril – Camila quer se vingar de Laila

Laila conta para Jamil a notícia de sua gravidez, e isso impede que o rapaz confesse que é funcionário de Aziz. Ester (Nicette Bruno) pede para Bruno (Rodrigo Simas) sair de sua casa durante o jantar. Camila é subornada para contar as fofocas sobre Laila. Dalila (Alice Wegmann) inventa uma mentira qualquer sobre Jamil para seu pai. Camila usa Benjamin (Filipe Bragança) para uma vingancinha contra Laila.

Quarta-feira, 17 de abril – Laila vê foto de Jamil com Aziz

O plano de Camila é fazer Benjamin mostrar para Laila umas fotos de Jamil ao lado de Aziz. Soraia percebe a mentira de Dalila sobre Jamil e pede para a filha desmentir a fake news… mas a menina é um poço de apatia e surpreende até a mãe.

Aziz continua furioso com Jamil, mas disfarça durante a ligação. Laila vê a foto de Benjamim e não acredita. Missade conta para Elias (Marco Ricca) a proposta de casamento que Jamil fez. Laila coloca Jamil contra a parede e pergunta sobre a relação dele com Aziz.

Quinta-feira, 18 de abril – Laila rompe de vez com Jamil

Embora tenha pedido explicações, Laila não deixa Jamil falar nada e o bota pra fora do salão.

Bravo, Jamil fere Bruno. Missade fica desesperada ao ver que sua filha chegou em casa com Bruno machucado. Jamil recebe uma medida protetiva, dizendo que ele não pode ficar nem perto de sua amada Laila. Youssef (Allan Sousa Lima), que chegou ao Brasil, começará um plano para ferrar a vida tanto de Jamil quanto de Laila.

Sexta-feira, 19 de abril – Aziz descobre traição

Sem ter muito o que fazer, Jamil pede ajuda ao padre. Bruno e Laila vão até o centro de acolhimento, e Youssef acompanha a duplinha de longe. Fauze (Kaysar Dadour) fofoca para Aziz sobre uma mulher ter saído do quarto de Hussein, e o sheik prepara uma armadilha. E não dá outra, ele flagra sua mulher Soraia indo atrás de Hussein.

Ferrado com o chefe, Hussein foge da mansão com a ajuda de Dalila. Como dor de corno reflete em todos os campos de um vilão de novela, Aziz conta para Dalila que seu prometido Jamil está envolvido com Laila. Após o passeio no centro de acolhimento, Bruno se aproxima para beijar Laila. Hussein se comunica com Jamil e pede para ele tomar cuidado, pois Youssef está no Brasil.

Sábado, 20 de abril – Laila é sequestrada

Mamede (Flávio Migiaccio) passa mal e é resgatado por Jamil. Laila vê o padre conversando com Youssef. Logo depois, Laila entra no carro de Youssef, e Jamil vê tudo. Tanto Laila quanto o padre são dopados pelo vilão, e Youssef avisa a Aziz que o plano segue bem. A família de Laila se desespera com o sequestro da menina. Youssef telefona para Jamil e ameaça a vida de sua amada.