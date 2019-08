Laila prepara casamento fake para capturar Dalila em ‘Órfãos da Terra’

Após várias semanas contando aqui sobre os planos de Dalila (Alice Wegmann) em ‘Órfãos da Terra‘, agora é a vez de falarmos sobre um plano da protagonista Laila (Julia Dalavia) para capturar a principal vilã desta trama. Pois é, o feitiço virará contra a feiticeira!

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Dalila envenenará Laila durante uma festa de casamento. Por sorte a imigrante vai sobreviver, mas isso dará ideia para um plano: como Dalila não perderia a chance de envenenar Laila de novo, a mocinha criará um casamento fake com Bruno (Rodrigo Simas), tudo para atrair Dalila. Dito e feito: a vilã aparecerá na festa disfarçada, mas será capturada por Almeidinha (Danton Mello).

Esse plano não dará tão certo assim, mas para saber o que rola exatamente é só ler nosso resumão:

Segunda-feira, 2 de setembro – Laila sobrevive a atentado

Para evitar que Laila seja atingida pelo tiro de Dalila, Helena (Carol Castro) protege a imigrante e é levada ao hospital, enquanto Dalila foge de mais um plano sem sucesso.

Vários aliados de Dalila são chamados para prestar depoimento. Almeidinha é avisado do atentado contra Laila. Hussein (Bruno Cabrerizo) tem receio de perder Helena. Helena conta a Elias (Marco Ricca) que o relacionamento dos dois foi um erro e que ele deve voltar para Missade (Ana Cecília Costa). Dalila manda uma ameaça para Laila.

Terça-feira, 3 de setembro – Dalila ameaça Laila de novo

Jamil (Renato Góes) mostra a mensagem para Almeidinha. Camila (Anaju Dorigon) comunica à mãe que voltará ao Brasil. Dalila fica muito brava ao saber que Laila e Jamil agora têm proteção policial. Missade desmaia após ameaça de Dalila. Helena e Missade têm uma conversa séria. Laila recebe mais uma ameaça da vilã da novela.

Sim, de novo!

Quarta-feira, 4 de setembro – Dalila envenena prato de Laila

Jamil conversa com Almeidinha de novo sobre as ameaças de Dalila. Marie (Eli Ferreira) aceita o pedido de casamento de Bruno. Chega o esperado dia do casamento entre Latifa (Luana Martau) e Abner (Marcelo Médici). Como toda vilã cheia de planos, Dalila se disfarça de cozinheira no salão de festas. Maquiavélica, ela envenena um prato e manda darem para Laila.

Quinta-feira, 5 de setembro – Dalila foge duas vezes no mesmo capítulo

Laila passa mal após comer o prato e é levada para hospital, enquanto isso Dalila aproveita a deixa para fugir da festa. Almeidinha comunica a todo mundo sobre o envenenamento. Abner é internado também por passar mal. Helena se recupera do atentado contra Laila. O paradeiro de Dalila é denunciado pela recepcionista do hotel na qual a vilã está hospedada. Latifa passará lua de mel em hospital. Dalila é avisada a tempo da operação contra ela e foge da polícia.

Sexta-feira, 6 de setembro – Dalila cai em armadilha de Laila

Almeidinha invade o quarto de Dalila, mas ela já está longe. Valéria (Bia Arantes) e Camila retornam ao Brasil. Almeidinha tem um plano secreto para capturar Dalila, e o conta para Laila e Jamil. Camila conta para todo mundo qual é a sua relação com Valéria. Bruno é convocado para o plano contra Dalila.

Após tudo acertado, Laila declara nas redes sociais seu amor por Bruno e comunica que se casará com ele. Dalila fica inquieta com a revelação desse novo casal. No dia do casamento falso de Bruno e Laila, Dalila aparece disfarçada. Por sorte, Almeidinha a cerca e ela é capturada.

Imaginamos essa cara de surpresa de Dalila:

Sábado, 7 de setembro – Dalila ainda quer acabar com Laila

Dalila finalmente é presa e Rania (Eliane Giardini) fica mal com isso. Hussein anuncia que se casará com Helena. Dalila tenta transformar seu advogado em aliado, mas não tem sucesso. Jamil e Laila curtem a vida em paz como se fosse último capítulo de novela.

Rania vai até a prisão e pede para ser a responsável por criar a filha de Dalila. Almeidinha colhe mais depoimentos, e Dalila promete acabar com Laila.