León é atropelado por Sampaio em ‘O Sétimo Guardião’

Não é fácil ser um gato de novela, ainda mais quando se tem poderes e a possibilidade de se transformar no Eduardo Moscovis. Nos próximos capítulos de ‘O Sétimo Guardião‘, León sofrerá um baque (literalmente): o felino será atropelado por Sampaio (Marcello Novaes) durante mais uma demonstração de maus tratos a animais fantásticos nessa novela.

Por sorte não será nada grave, pois levarão León até a casa de Gabriel (Bruno Gagliasso) para que o “animago” de ‘O Sétimo Guardião’ não sofra. Acontece que Sampaio será intimado a depor por esse crime, e aí o comparsa vai pedir ajuda de Valentina (Lília Cabral) pra limpar a barra dele com o delegado.

Se isso vai dar certo, você vai saber só acompanhando nosso resumão de ‘O Sétimo Guardião’:

Segunda-feira, 14 de janeiro – Judith revela a verdade sobre sua memória

Judith (Isabela Garcia) sugere que Gabriel converse com os demais guardiães sobre os poderes milagrosos da fonte. Valentina insiste para Olavo (Tony Ramos) contribuir com a antena de celular em Serro Azul. Judith conta a Gabriel que era fake news sua perda de memória. Assim mesmo, com a cara lavada.

–

Marilda (Letícia Spiller) discute com seu marido Eurico (Dan Stulbach), que passa mal. Gabriel vai atrás de sua mãe para confrontá-la.

Terça-feira, 15 de janeiro – León é atropelado

Valentina se coloca contra Gabriel, mas após a saída do filho a megera vai chorar nos braços de Marcos Paulo (Nany People). Geandro (Caio Blat) bola um plano para tirar Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) do convento. Milu (Zezé Polessa) desconfia de Eurico. Gabriel reúne os guardiães e avisa que protegerá a fonte de sua própria mãe.

Enquanto isso, Valentina faz Eurico se comprometer a ser espião da irmandade. Geandro tira Lourdes Maria do convento e os dois se beijam. Sampaio atropela o gato León.

–

Quarta-feira, 16 de janeiro – León é tratado por Judith

Luz (Marina Ruy Barbosa) tem um pressentimento a respeito de León.

–

O gato atropelado é levado para a casa do Guardião Mor e Judith cuida dele. Robério (Heitor Martinez) fica encantado ao ver Marcos Paulo no cabaré. Geandro e Lourdes Maria transam em uma cabana. Gabriel tem medo que sua mãe o ataque.

Lourdes Maria dá um basta na relação com Geandro. Judith pergunta para Gabriel a respeito de Luz.

Quinta-feira, 17 de janeiro – Sampaio é intimado

Gabriel diz que Luz pode ir até o casarão pegar livros para a biblioteca, e depois informa aos guardiães a respeito do que aconteceu com León. Machado (Milhem Cortaz) intima Sampaio a depor, e Valentina o orienta a mentir no depoimento. Laura (Yanna Lavigne) e Olavo voltam para São Paulo, talvez por não ter mais o que fazer nessa novela.

–

Eurico dá dinheiro para Ypiranga (Paulo Betti) instalar a antena. Luz vai para o casarão de Gabriel acompanhada de Júnior (José Loreto).

Sexta-feira, 18 de janeiro – Gabriel tem ciúmes

Gabriel fica incomodado com a presença de Júnior ao lado do mozão de sua vida. Machado é chantageado por Valentina. Marilda consegue novamente acesso à água e volta a ser jovem. Ypiranga e Scarlet (Luiza Tomé) têm planos para tirar uma grana da instalação da antena. Lourdes Maria pede para ser levada até São Paulo. Ondina (Ana Beatriz Nogueira) confronta a vilãzona da novela, Valentina.

–

Sábado, 19 de janeiro – Gabriel decide testar Eurico

Ondina garante que León protegerá a irmandade. Luz fala com Sóstenes (Marcos Caruso) a respeito de um livro que viu no casarão. Geandro vê quando Lourdes Maria parte para São Paulo. Gabriel decide fazer um teste de confiança em Eurico. Neide (Viviane Araújo) conta a história de sua filha perdida. Luz pergunta a Judith a respeito do livro que viu no casarão de Gabriel.