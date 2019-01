León volta à forma humana em ‘O Sétimo Guardião’

Os ventos da reviravolta estão chegando na cidade de Serro Azul. A novela ‘O Sétimo Guardião‘ terá uma mudança importante nos próximos capítulos, e com certeza nada mais será como antes. Tudo começa quando Gabriel (Bruno Gagliasso) assumirá de vez o posto de guardião-mor da Irmandade, só que isso vai causar um outro efeito: a nomeação do rapaz “encerrará” a maldição de León, que poderá voltar a assumir a forma de Murilo (Eduardo Moscovis).

Com seu novo corpo, Murilo já chega causando na cidade. Não só ele faz Sóstenes (Marcos Caruso) ter um piripaque como o novo personagem dará um baita beijão em Valentina (Lília Cabral), deixando a megera desnorteada. Quer saber que outras confusões esse gato (literalmente) fará em ‘O Sétimo Guardião’? É só conferir o resumo da semana.

Segunda-feira, 4 de fevereiro – Gabriel vai assumir o posto de guardião-mor

Feliciano (Leopoldo Pacheco) pergunta para Padre Ramiro (Ailton Graça) o que ele achou da proposta de Gabriel. Marilda (Letícia Spiller) insiste em seduzir Eurico (Dan Stulbach) e, após não dar certo com esse, ela também não consegue ficar com Fabim (Marcello Melo Jr). Após muito tempo sem demonstrar seus poderes paranormais, Luz (Marina Ruy Barbosa) tem uma visão sobre Gabriel.

Revoltada, Marilda promete revelar o segredo da Irmandade. Valentina segue o gato León. Começa a cerimônia que transformará Gabriel no sétimo guardião.

Terça-feira, 5 de fevereiro – León volta a ser Murilo

Marcos Paulo (Nany People) segue pelo túnel secreto em direção à fonte. León vai até o cemitério e Valentina continua seguindo. Júnior (José Loreto) e Luz se beijam pela primeira vez, e logo depois o rapaz pede desculpas.

Marcos Paulo cai numa armadilha armada por Gabriel. Valentina dá um tiro no gato León. Gabriel decide liberar Marcos Paulo, indo contra a opinião dos outros guardiães. León mergulha na fonte e sai como humano. Murilo procura Sóstenes, que passa mal ao ver o filho.

Quarta-feira, 6 de fevereiro – Sóstenes é levado ao hospital

Luz fica desesperada ao ver o avô desmaiado e bota a culpa em Murilo. Sóstenes é levado para o hospital de Greenvile, a cidade de ‘A Indomada‘. Afrodite (Carolina Dieckmann) é agredida por Nicolau (Marcelo Serrado), e decide se separar. E a gente achando que Nicolau não conseguia ser mais desnecessário nessa novela…

Luz fica muito brava ao ver que Gabriel foi ao hospital também. Sóstenes acorda e pede para ficar a sós com Murilo.

Quinta-feira, 7 de fevereiro – Murilo e Valentina… se beijam!?

Luz não entende a decisão de seu avô. Geandro (Caio Blat) confessa já ter visto Murilo na cidade. Sóstenes pede para Murilo explicar o sumiço dele em Serro Azul. Luz descobre qual a relação entre seu avô e Murilo. Afrodite pede um emprego para Milu (Zezé Polessa). Do nada, Murilo rouba um beijo de Valentina.

Sexta-feira, 8 de fevereiro – Murilo tem plano contra Valentina

Valentina tenta se desvincilhar de Murilo. Marcos Paulo percebe que Valentina está um pouco mais louca que o habitual, então se pergunta o que houve. Murilo explica para Gabriel que tem um plano para acabar com Valentina.

Marilda e Fabim se encontram de novo. Olavo (Tony Ramos) conta para Geandro sobre seu “encontro” com Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer).

Sábado, 9 de fevereiro – Criança desaparecida surge na fonte

Geandro fica muito bravo com Lourdes Maria depois da conversa com Olavo. Gabriel e Judith (Isabela Garcia) fazem uma faxininha no túnel que leva à fonte.

Eurico se prepara para a festa de inauguração da antena de celular de Serro Azul. Feijão (Cauê Campos), que passou os últimos capítulos desaparecido após cair num buraco, acorda na fonte.