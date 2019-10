Lola reclama de seu casamento em ‘Éramos Seis’

Há muitas semanas a gente fica assistindo à ‘Éramos Seis‘ e tentando gritar para a Lola (Gloria Pires) o quanto o marido dela é um embuste. Por sorte, nos próximos capítulos da novela das seis ela perceberá por conta própria que está em um relacionamento meio tóxico com Júlio (Antonio Calloni).

Após muitas recomendações médicas para cortar pimenta e álcool, Júlio chegará novamente bêbado em casa. O casal Lemos terá uma pequena discussão e Lola logo depois viajará para Itapetininga. Lá, conversará seriamente com sua mãe, reclamando a respeito de como o Júlio não é uma pessoa fácil.

Segunda-feira, 21 de outubro – Júlio procura o empréstimo

Após a viagem, Lola e sua família curtem a praia. Júlio pensa em pedir dinheiro emprestado para Marlene (Walderez de Barros). Almeida (Ricardo Pereira) cogita contar a verdade sobre seu estado civil para Clotilde (Simone Spoladore). Júlio é pego de surpresa quando Marlene diz que não tem mais dinheiro. Está tipo a gente olhando o saldo no app do banco:

Afonso (Cássio Gabus Mendes) não gosta muito quando Shirley (Bárbara Reis) planeja apresentar João (Caco Ciocler) à filha. Emília (Susana Vieira) visita Lola com vários presentes. Inês (Gabriella Saraivah) maltrata João. Júlio tem a ideia de Lola pedir o dinheiro emprestado para Emília.

Terça-feira, 22 de outubro – Lola faz uma fezinha pra ver se fica rica

Almeida conta para Clotilde que é um homem casado. Inês lê as cartas da mãe. Genu (Kelzy Ecard) pede conselhos para Lola a respeito de seu casamento. Emília humilha Lola.

Shirley conta a Inês que Afonso sempre soube que ela não era sua filha biológica. Como sempre funciona nas outras novelas, Lola compra um bilhete de loteria na esperança de ficar rica. Almeida tenta conversar com Clotilde, que está chocada. Júlio se revolta com a compra do bilhete de loteria.

Quarta-feira, 23 de outubro – Shirley decide morar com João

Júlio tem uma daquelas brigas tensas com Lola, e Marlene ouve tudo. Shirley confessa o que sente por João. Após a briga com a esposa, Júlio curte no cabaré de Marion (Ellen Roche).

A mãe de Clotilde tenta fazer com que ela se entenda com Almeida. Carlos (Xande Valois) tem a ideia de todos os filhos darem um presente para Lola. Shirley comunica sua filha de que vão morar com João. Olga (Maria Eduarda de Caravalho) se sente mal. O marido de dona Genu é preso.

Quinta-feira, 24 de outubro – Júlio recusa a sociedade

João procura Afonso para convencê-lo a deixar Inês morar com ele e Shirley. Júlio consegue tirar Virgulino (Kiko Mascarenhas) da cadeia. Carlos e os irmãos saem para comprar o presente de Lola.

Afonso sugere que Inês more com Shirley. Júlio conta ao seu chefe que não será seu sócio. Lola vê Júlio voltando embriagado pra casa. Almeida procura por Clotilde.

Sexta-feira, 25 de outubro – Lola viaja com os filhos

Chateada e fula da vida, Clotilde não consegue tratar bem Almeida. Lola se preocupa porque Júlio passou mal depois de beber, algo que o médico lhe proibiu.

Carlos coloca o presente de natal na cama da mãe. Alfredo (Pedro Sol) fica com ciúmes de Carlos. O filho mais velho de Lola tenta descobrir notícias sobre Inês. A mãe de Lola descobre que Olga está grávida. Júlio sugere que Almeida continue paquerando Clotilde. Lola viaja com os filhos para Itapetininga.

Sábado, 26 de outubro – Olga desmaia ao ser vista com vestido de noiva

João sugere uma viagem para a Europa. Lola conversa seriamente com Clotilde a respeito de Almeida. Júlio acha estranho quando Assad não aparece na loja. Elias é escolhido como o novo sócio da loja, para o ódio de Júlio, que desconta as frustrações indo novamente ao cabaré.

Após aprontar um pouco, Júlio passa mal e é ajudado por Marion. Inês escreve uma carta para os filhos de Lola. As irmãs ajudam Olga a se arrumar para o casamento. Zeca (Eduardo Sterblitch) a vê vestida de noiva e Olga desmaia.