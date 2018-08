Luccino é expulso de casa em ‘Orgulho e Paixão’ por amar um homem

Não é porque ‘Orgulho e Paixão‘ se trata de uma novela das 18h ambientada no começo do século passado que não pode falar sobre assuntos discutidos atualmente. Além de empoderamento feminino, um dos temas mais recentes na trama é a questão da homossexualidade. Luccino (Juliano Laham) se descobriu gay após se encantar por Mariana (Chandelly Braz) vestida de homem, e agora tem até um crush: Otávio (Pedro Henrique Müller).

Mas o começo do século 20 não é fácil pra ninguém. Embora o personagem tenha conseguido o apoio de amigos como Brandão (Malvino Salvador) e do irmão Ernesto (Rodrigo Simas), o pai de Luccino vai flagrar o filho com o rapaz e ter a pior reação possível:. Sim, expulsar de casa. Sem ter onde morar, resta a Luccino se abrigar na oficina de motos, pois sua família não entende que ama um homem.

Mas a semana de ‘Orgulho e Paixão’ tem muita coisa boa, inclusive um casamento muito esperado. Para saber mais, confira nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 20 de agosto – Lady Margareth acaba com festa

Os preparativos para a festa de casamento de Ema (Agatha Moreira) seguem como o planejado, e todo mundo tenta disfarçar para a noiva não descobrir nada. Jane (Pâmela Tomé) pede para Camilo (Maurício Destri) não ser um filho birrento, perdoando Julieta (Gabriela Duarte). Ernesto chama Fani (Tammy Di Calafiori) como madrinha.

Possuída pelo espírito da inveja e do recalque, Lady Margareth (Natália do Vale) toma uma decisão: acabar com o casamento de Ema com Ernesto. Motivos? Ela não precisa de motivos, ela é a vilã desse negócio! A cerimônia começa e Ema fica emocionada, mas aí Lady Margareth aparece e destrói tudo bem monstrona mesmo.

–

Terça-feira, 21 de agosto – Ema arranja uma forma do casamento continuar

Enquanto Charlotte (Isabella Santoni) prende Lady Margareth na igreja, a galera do casório ruma para a fazenda da vilã para continuar a festa lá. Após ver seus planos não dando certo (como sempre), Xavier (Ricardo Tozzi) declara vingança contra o coronel conquistador Brandão. Ema e Ernesto aproveitam a primeira noite como casados… daquele jeito.

–

Sem qualquer amor à vida, Xavier conta para Brandão que ele foi o responsável por cortar os cabelos de Mariana .

Quarta-feira, 22 de agosto – Brandão versus Xavier

Brandão perde o controle, mas Mariana o impede de meter a mão na cara de Xavier. Ainda em cárcere privado pelos mocinhos da novela, Lady Margareth é levada para um hotel por Elisabeta (Nathalia Dill) e Charlotte, e fica sabendo que está impedida de voltar para sua fazenda.

–

Olegário (Joaquim Lopes) consegue recuperar as provas. Mariana vai até a delegacia denunciar Xavier, mas o bandido também registra uma queixa contra Brandão. Luccino confessa a Brandão ter sido a pessoa que destruiu a moto de Xavier. Uma pessoa aparece para ajudar Lady Margareth: Tibúrcio (Oscar Magrini).

Quinta-feira, 23 de agosto – Uma nova aliança do mal

Tibúrcio oferece ajudar Lady Margareth em suas maldades nessa reta final da novela, em troca da vilã se afastar de Josephine (Christine Fernandes). A nova coleção de Ludmila (Laila Zaid) desenhada por Ema é aprovada. Elisabeta, a jornalistona que só entrevista amigos e conhecidos, decide fazer uma matéria sobre sua irmã Lídia (Bruna Griphao).

–

Darcy (Thiago Lacerda) suspeita que sua tia maléfica tem forçado Williamson (Tarcísio Meira) a fazer ~coisas~. Após serem capturadas, Susana (Alessandra Negrini) e Petúlia (Grace Gianoukas) fogem com as provas contra Kléber e Elisabeta.

Sexta-feira, 24 de agosto – Luccino é expulso de casa

Ernesto tem suspeitas de que o crush de seu irmão Luccino seja o militar Otávio. Lídia aceita se casar com Randolfo e dona Ofélia (Vera Holtz) deve estar mais ensandecida que Galvão Bueno na final da copa de 94.

–

Gaetano (Jairo Mattos) vê o filho Luccino com Otávio e expulsa o rapaz de casa. Camilo vai tirar satisfações com a mãe sobre seu plano ultrassecreto ter sido vazado, sem saber que o Barão (Ary Fontoura) havia escutado tudo. Após semanas desaparecidas, Susana e Petúlia surgem do nada para afrontar Elisabeta.

Sábado, 25 de agosto – Elisabeta é enfrentada por Susana

Susana e Elisabeta ficam cara a cara, transbordando ódio. Luccino se abriga na oficina e recebe o apoio de seu mozão Otávio. Tibúrcio arranja um novo lar para Lady Margareth, a Mansão do Parque. Cecília (Anaju Dorigon) segue preocupada com a dificuldade em engravidar, mas Rômulo (Marcos Pitombo) acalma a esposa falando que está tudo bem.

O Barão está encantado com o projeto de Camilo e oferece uma parceria. Otávio e Luccino percebem que essa novela é de época, então não poderão ir pra frente com a relação deles.