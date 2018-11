Lúcio, o irmão gêmeo de Emílio, surge do nada em ‘O Tempo Não Para’

Paola e Paulina, Ruth e Raquel… a teledramaturgia é repleta de gêmeos antagônicos. E esse delicioso clichê chegará essa semana em ‘O Tempo Não Para‘, porque Emílio (João Baldasserini) baterá as botas após ser picado pela cobra de Betina (Cleo). Durante o velório do vilão, uma pessoa idêntica a ele aparecerá: é Lúcio, seu irmão gêmeo.

Mas será que ele é um irmão gêmeo maligno ambicionando causar mais que o antigo vilão? Ainda não podemos saber, mas os personagens já ficam com pé atrás. Principalmente Betina, que se desespera ao perceber que Lúcio desconfia que a morte de Emílio foi um assassinato.

Para saber mais novidades sobre ‘O Tempo Não Para’, é só conferir nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 19 de novembro – Lúcio aparece

No bico do corvo após ter sido picado por uma cobra venenosa, Emílio pede desculpas a Marocas (Juliana Paiva) e confessa estar verdadeiramente apaixonado. Depois disso, ele morre.

Carmen (Christiane Torloni) fica surpresa ao saber que Dom Sabino (Edson Celulari) abriu mão do laudêmio. No meio do velório de Emílio, um novo personagem aparece na novela: Lúcio, seu irmão gêmeo.

Terça-feira, 20 de novembro – Samuca faz surpresa para Marocas

Com uma aura quase angelical, Lúcio informa que voltou ao Brasil para consertar as maldades cometidas por seu irmão. Carmen confessa a Dom Sabino ter um pouco de pé atrás com o irmão de Emílio. O gêmeo diz a Mariacarla (Regiane Alves) que não acha certo o laudo médico da morte de Emílio.

Marocas dá de cara com toda a família vestida como no século XIX, e na verdade isso é um flash mob feito por Samuca (Nicolas Prattes) para pedi-la em casamento.

Quarta-feira, 21 de novembro – Marocas aceita o pedido

Marocas aceita (de novo) se casar com Samuca. Betina sente a água batendo na bunda quando Lúcio afirma ter certeza que a morte de Emílio foi um assassinato

Waleska (Carol Castro) acaba com os sonhos de casamento de Mateus (Raphael Vianna) ao dizer que não subirá ao altar só por causa da gravidez. Lúcio e Samuca se encontram.

Quinta-feira, 22 de novembro – Betina procura substância letal

Lúcio declara ter interesses na SamVita. Mariacarla explica ao gêmeo os planos de Emílio. Betina vai atrás de alguma substância letal que não seja identificável, e logo depois Lúcio confessa ter se encantado pela vilãzinha.

O novo personagem conversa com Marocas e demonstra interesse em investir na Kikinico.

Sexta-feira, 23 de novembro – Dom Sabino não é o pai de Cecílio

Inocente como toda protagonista de novela, Marocas aceita a sociedade com Lúcio na Kikinico. Waleska é contratada pela SamVita. Carmen descobre que Cecílio não é filho de Dom Sabino. Agustina (Rosi Campos) se sente mal ao precisar ter que o divórcio.

Sábado, 24 de novembro – Betina infiltra alguém na casa de Agustina

Marocas entrevista Agnese, a pessoa sugerida por Betina para trabalhar de governanta na casa de Agustina. Dom Sabino é processado pelo pedágio ilegal que ele colocou na Freguesia do Ó. As gêmeas desconfiam da nova governanta.

Agnese, como quem não quer nada, oferece um chá para Marocas. CUIDADO COM ESSA BEBIDA, MAROCAS!!!