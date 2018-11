Lúcio revela se é mocinho ou vilão em ‘O Tempo Não Para’

Com a morte de Emílio (João Baldasserini) e o surgimento de Lúcio (também o João Baldasserini) em ‘O Tempo Não Para‘, ficamos em dúvida se ele seria um gêmeo bonzinho ou malvado. Por sorte os próximos capítulos da novela das sete responderão essa grande dúvida sobre o caráter de Lúcio: ele é beeem cruel.

Nos próximos capítulos, os personagens vão descobrir que Lúcio tem uma história meio nebulosa em seu passado: ele estava de casamento marcado com uma mulher, mas ela misteriosamente faleceu antes da cerimônia. Se isso não faz você suspeitar um pouco dele, saiba que o advogado vai declarar apoio à Betina (Cleo) após descobrir que ela é a responsável pelo envenenamento de Marocas (Juliana Paiva). Ou seja, Lúcio também vai ajudar nos maléficos planos para separar o casal principal da novela.

Enquanto eles não separam Marocas e Samuca (Nicolas Prattes), que tal dar uma conferida no nosso resumão da novela?

Segunda-feira, 3 de dezembro – Livaldo aparece

Agustina (Rosi Campos) descobre que Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) foi congelado nessa novela. O suposto pai de Samuca aparece, mas Carmen (Christiane Torloni) avisa que não é o homem não. A mãe do rapaz lê um bilhete escrito por Livaldo dizendo que é melhor ele ficar longe de Samuca.

Mariacarla (Regiane Alves), a investigadora dessa novela, conta a Betina que Lúcio estava para se casar quando sua noiva bateu as botas. Carmen, Samuca e o pessoal vão até a casa de Lúcio e encontram quem? Sim, Livaldo em pessoa!

Terça-feira, 4 de dezembro – Lúcio sabe o segredo de Betina

Livaldo conta que se arrependeu de abandonar Samuca. Eliseu (Milton Gonçalves) conta a Dom Sabino (Edson Celulari) sobre o plano para criar uma cooperativa de catadores. Teófilo (Kiko Mascarenhas) queima o dinheiro desviado por seu chefe. Lúcio chega em Betina e diz: “eu sei que você está envenenando a Marocas”.

Quarta-feira, 5 de dezembro – Betina ganha proteção

Coronela (Solange Couto) até tenta, mas não consegue expulsar Monalisa (Alexandra Richter) e Zelda (Adriane Galisteu) da pensão.

Lúcio garante que vai proteger Betina. Dom Sabino não gosta de saber que o padre da paróquia vai com Agustina para Roma. Lúcio fica cara a cara com Livaldo e diz não entender como um pai pode querer prejudicar o filho.

Quinta-feira, 6 de dezembro – Betina manda matar Marocas

Livaldo pede para Lúcio lhe dar mais um tempo para cumprir seu objetivo. Fingindo-se de pobre coitado, Livaldo pede um emprego para Samuca na SamVita.

Carmen não gosta muito de ver seu ex na empresa. A mãe de Samuca deixa a entender que Agustina tenta separar ela de Dom Sabino. Betina ordena que Agnese mate Marocas.

Sexta-feira, 7 de dezembro – Envenenamento é descoberto

Livaldo rouba o chaveiro que é de Carmen. Helen (Rafela Mandelli) dá uma olhada nos exames de Marocas e constata que alguém vem tentando envenená-la. Lúcio consegue descobrir que a substância foi detectada pela médica. Após fazer o Tico e Teco trabalharem em sua cabeça, Samuca percebe que Agnese é a pessoa por trás do envenenamento. Parece que alguém descobriu o óbvio, heim?

Sábado, 8 de dezembro – Samuca procura por Agnese

Livaldo invade a casa de Carmen para roubar o documento relacionado à patente do adubo criado por ele, mas sua ex aparece e o flagra na cena do crime. Samuca vai atrás de Agnese. Marocas encontra a governanta na cadeira e pergunta por que ela quer matá-la envenenada.