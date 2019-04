Luz e Valentina se tornam aliadas em ‘O Sétimo Guardião’

Nos momentos mais difíceis da vida, a gente acaba se aliando até com quem já nos desejou mal uma vez, não é mesmo? E é com essa visão de vida em mente que Luz (Marina Ruy Barbosa) e Valentina (Lília Cabral) formarão uma inesperada união para salvar o que as duas mais gostam: Gabriel (Bruno Gagliasso).

Para agitar a reta final de ‘O Sétimo Guardião‘, o autor providenciou um serial killer que busca assassinar todos os guardiães. Após a morte de Machado (Milhem Cortaz), a listinha segue com o falecimento misterioso de Feliciano (Leopoldo Pacheco)… e tanto Luz quanto Valentina ficarão preocupadas dessa tendência chegar até Gabriel, que está internado no hospital. Sendo assim, as duas se aliam para um plano que envolve tirar o rapaz do hospital e evitar que alguém atente contra sua vida.

Para saber se o plano vai dar certo, é só conferir nosso resumão semanal de ‘O Sétimo Guardião’.

Segunda-feira, 8 de abril – Valentina se muda para o casarão

O povo de Serro Azul aprova Olavo (Tony Ramos). Rola uma briga entre Feliciano e Murilo (Eduardo Moscovis), e o motivo é Valentina. Laura (Yanna Lavigne) ordena que Sampaio (Marcello Serrado) mate Gabriel… mais uma vez nessa novela.

Valentina conta que, como Gabriel está incapacitado, ela tem direitos sobre a mansão e se muda pra lá.

Terça-feira, 9 de abril – Valentina tem um plano para salvar cidade

Luz tenta confrontar Olavo, mas é expulsa de casa. Valentina cria um plano cujo objetivo é proteger a Irmandade. Laura revela ao papai vilão que quem tentou lhe matar semanas atrás foi Valentina.

Marcos Paulo (Nany People) percebe o sumiço de sua fórmula. Murilo é avisado que meio mundo está tentando matar Gabriel nessa novela. Mirtes (Elizabeth Savalla) é pressionada a deletar o blog do Tarja Preta, e já imaginamos a carinha de ódio da beata.

Quarta-feira, 10 de abril – Valentina e Murilo curtem momentos a sós

A invasão que Olavo tenta fazer no casarão não dá certo porque Valentina, Murilo e Judith (Isabela Garcia) conseguem proteger o imóvel. Mirtes é ameaçada por Stella, que descobriu o segredo do Tarja Preta. Valentina e Murilo comemoram a vitória recente com momentos tórridos de amor.

O novo plano de Olavo para invadir o casarão tem um porém: necessita que Gabriel esteja vivo. Judith e Murilo começam a averiguar o que Valentina e Olavo sabem sobre a água mágica.

Quinta-feira, 11 de abril – Mais um guardião é morto

Murilo acusa Feliciano de ter ido contra a Irmandade por conta do amor por Valentina. Marilda (Letícia Spiller) tenta formar uma aliança com Valentina. Neide (Viviane Araújo) está na bad e é consolada por Luz. Após uma averiguação, percebem que Machado morreu por envenenamento.

Enquanto isso, Eurico (Dan Stulbach) promete se vingar dos guardiães. Sabe quem curte esse momento de bagunça para ter um caso? Laura e Sampaio! Padre Ramiro (Ailton Graça) chega na porta da igreja e encontra Feliciano morto.

Sexta-feira, 12 de abril – Valentina e Luz têm discussão

Os outros guardiães sofrem com a morte de Feliciano. Como a coisa está feia, Valentina tem a ideia de tirar Gabriel do hospital. Marilda parece interessada na morte dos guardiães. Valentina pede ajuda a Luz para tirar Gabriel do hospital… mas as duas discutem. Olavo tem um plano para acessar o lençol de água.

Sábado, 13 de abril – Luz e Valentina se acertam

Luz conversa com Júnior (José Loreto) sobre o plano que Valentina teve de proteger Gabriel. Aranha (Paulo Rocha) tem a ideia de procurar Eurico junto dos guardiães, pois ele tem uma suspeita. Porém, Marilda se apresenta como álibi. Ondina (Ana Beatriz Nogueira) confronta os atuais vilões da novela, Olavo e Sampaio.

O casarão é preparado pra receber Gabriel. Luz topa formar uma aliança com Valentina, formando o maior squad dessa novela até o momento!