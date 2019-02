Luz se coloca contra Gabriel em ‘O Sétimo Guardião’

Gabriel (Bruno Gagliasso) tem um fardo muito grande em ‘O Sétimo Guardião‘: para proteger a fonte mágica de Serro Azul, ele não pode ter qualquer relacionamento. Ou seja, ele se viu obrigado a terminar com Luz (Marina Ruy Barbosa) sem nem explicar o motivo. O problema é que isso tem reação, né?

A ruivinha ficou revoltada com o afastamento de Gabriel e começou a se aproximar de Júnior (José Loreto). E, diante do climão que seu ex tem causado, Luz decidirá se aliar a duas pessoas muito improváveis: Júnior e Eurico (Dan Stulbach). Tudo isso para se colocar contra o homem que partiu seu coração.

Para saber mais novidades sobre a novela ‘O Sétimo Guardião’, confira aí nosso resumo semanal.

Segunda-feira, 11 de fevereiro – Marilda rouba estoque de água de Valentina

Gabriel finalmente termina seu plano que impedirá Valentina (Lília Cabral) de chegar perto da fonte mágica. Milu (Zezé Polessa) se surpreende ao saber que Murilo (Eduardo Moscovis) é filho de Sóstenes (Marcos Caruso). Marilda (Letícia Spiller) aproveita a confusão para roubar uns galões da água da fonte lá da casa de Valentina. A megera entra em pânico com o roubo da água.

–

Terça-feira, 12 de fevereiro – Neide vê Murilo

Os guardiães estão um pouco preocupados com as recentes decisões de Gabriel. Luz se desespera com o sumiço do jovem garoto Feijão (Cauê Campos). Sampaio (Marcello Novaes) dá de cara com as grades que Gabriel instalou no caminho à fonte, e lá de longe vê Feijão. O jovem é levado até a casa de Valentina. Neide (Viviane Araújo) vê Murilo e o reconhece.

–

Quarta-feira, 13 de fevereiro – Luz se coloca contra Gabriel

Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer), gente como a gente, chega atrasada no primeiro dia de trabalho. Olavo (Tony Ramos) ataca Feijão, que por sua vez é defendido por Valentina. Luz aparece na casa da vilã e exige que Feijão saia de lá com ela. O rapaz finge que está com amnésia e não lembra onde caiu. Luz decide lutar contra Gabriel para ajudar a cidade de Serro Azul.

–

Quinta-feira, 14 de fevereiro – Murilo pede ajuda para Luz

Gabriel fica com o coração partido ao ver sua ex ao lado de Júnior e Eurico. A jovem ruiva decide ir até a casa de Gabriel para falar com ele, mas dá de cara com Murilo e desmaia.

–

O ex-gato pede ajuda para que Luz convença Sóstenes. Lourdes Maria fica encantada com os computadores que aparecem na loja de turismo.

Sexta-feira, 15 de fevereiro – Sampaio chega até a fonte

Luz revela para Sóstenes o lugar onde Murilo está hospedado. Mirtes (Elizabeth Savalla), nossa beata amargurada favorita, faz um escândalo ao saber que seu colega beato está namorando Milu. Marcos Paulo (Nany People) cobra a água para Valentina. Sampaio chega até a fonte, mas é flagrado pelas câmeras de segurança instaladas por Gabriel. Quem nunca usou tecnologia para proteger a magia, não é mesmo?

–

Sábado, 16 de fevereiro – Gabriel planeja o resgate de Feijão

Afrodite (Carolina Dieckmann) fica emocionada com os filhos. Gabriel e Murilo descobrem onde Valentina está escondendo Feijão. Nicolau (Marcelo Serrado), disposto a recuperar a família, vê que seu quiosque está fechado e briga com Afrodite. Machado (Milhem Cortaz) ameaça prender Valentina por cárcere privado. A vilã se ferrou com essa bomba!!