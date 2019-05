Luz se torna a nova guardiã da fonte em ‘O Sétimo Guardião’

Alguém aí pediu uma rodada de novos guardiães? Boa parte dos protetores da fonte de ‘O Sétimo Guardião‘ foi assassinada de forma misteriosa nas últimas semanas. Para resolver a falta de pessoas, Gabriel (Bruno Gagliasso) tem uma ideia: escolher novos guardiães.

Além de colocar Murilo (Eduardo Moscovis) e Feijão como novos guardiães, Luz (Marina Ruy Barbosa) também é escolhida para a função de cuidar da fonte de água de Serro Azul. Porém, uma pessoa é contra essa nova escolha de membros: Judith (Isabela Garcia) ficará contra o guardião-mor, mas… por quê? Aí só descobriremos nos próximos capítulos da novela, confira nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 6 de maio – Aranha morre

Por não conseguir ajudar Valentina (Lília Cabral), Gabriel é expulso do sobrado. Mirtes (Elizabeth Savalla) dá uma conferida na bola de cristal. Antes de morrer, Aranha (Paulo Rocha) vê seu assassino… que só será revelado na reta final da novela pra gente.

Judith não gosta da ideia de Gabriel. O corpo de Aranha é encontrado no cabaré, e Mirtes é avisada da morte. Gabriel faz uma proposta para Olavo (Tony Ramos).

Terça-feira, 7 de maio – Olavo aceita proposta

Mirtes pede para Adamastor (Teodoro Cochrane) não avisar à polícia sobre a morte de Aranha.

Olavo aceita a proposta inesperada de Gabriel. Stella (Vanessa Giácomo) sofre com a morte de Aranha e é confortada por Adamastor. Olavo manda Sampaio (Marcello Novaes) soltar Valentina. Luz conta seu novo plano para Gabriel. Gabriel e um pessoal pegam o corpo de Aranha e levam para casa.

Quarta-feira, 8 de maio – Os guardiães fazem um plano sobre a morte

Os guardiães conversam sobre qual história será contada para explicar a morte de Aranha. A nota de falecimento é anunciada por rádio, para desespero de Marilda (Letícia Spiller), que anda bem suspeita.

Olavo não entende a morte de Aranha. Sóstenes (Marcos Caruso) descobre o plano para encobrir o assassinato. Valentina chega ao velório e enfrenta Olavo.

Quinta-feira, 9 de maio – Judith é contra Gabriel

Sampaio tenta defender Olavo, mas Gabriel ajuda sua mãe. Judith tem um comportamento suspeito. Olavo descobre que suas máquinas de escavação foram sabotadas. Mirtes vê seu futuro neto na bola de cristal. Eurico (Dan Stulbach) planeja sair de Serro Azul, e Marilda fica preocupada com isso. Judith se posiciona contra a decisão de Gabriel sobre escolher novos guardiães.

Sexta-feira, 10 de maio – Temos novos guardiães

Gabriel e Judith discutem, e o rapaz explica sobre a marca de nascença dos guardiães. Descobrem que Aranha foi vítima de uma emboscada. Luz, Feijão e Murilo são nomeados novos guardiães. Novamente, Valentina fica revoltada por não ter sido escolhida a nova guardiã da fonte.

Feijão descobre a passagem de uma gruta secreta.

Sábado, 11 de maio – Judith coloca o rabo entre as pernas

Marilda começa a seguir Eurico após uma saidinha suspeita do prefeito. Feijão marca o caminho da tal gruta secreta. Gabriel e Murilo se unem para pensar num plano contra Olavo. O empresário descobre que as máquinas de escavação estão em Greenville. Judith pede desculpas a Gabriel após as tretas dos últimos capítulos.