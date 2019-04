Mais um dos guardiães vai morrer em ‘O Sétimo Guardião’

Estamos em ‘O Sétimo Guardião‘ ou em ‘A Próxima Vítima‘? Assim como nas semanas anteriores, o autor Aguinaldo Silva já encomendou o caixão pra mais um dos guardiães da novela das nove. E a matança promete continuar.

Dessa vez a vítima será a esotérica Milu (Zezé Polessa). A mulher dará um passeio no bosque e lá sofrerá o ataque misterioso. O corpo será encontrado por Murilo (Eduardo Moscovis), que ainda poderá ser indiciado pelo crime.

Até o momento não dá pra ter ideia de quem cometeu o crime, mas a novela deixará dois suspeitos no ar: tanto o prefeito Eurico (Dan Stulbach) quanto o delegado Sampaio (Marcello Novaes) deram saidinhas suspeitas na hora do assassinato. E agora, quem será? Confira o resumão da novela:

Segunda-feira, 15 de abril – Olavo tem planos para Gabriel

Valentina (Lília Cabral) não fica tão confortável assim com a presença de Júnior (José Loreto) no casarão de Gabriel (Bruno Gagliasso). Afrodite (Carolina Dieckmann) passa mal após uma ofensa de seu marido embuste Nicolau (Marcelo Serrado). Quem merece esse homem?

Olavo (Tony Ramos) explica para Laura (Yanna Lavigne) que, ao contrário do plano da vilãzinha maluca, Gabriel não pode morrer. Sampaio vai atrás de Murilo no casarão.

Terça-feira, 16 de abril – Ondina fala sobre filha perdida

Murilo é levado até a delegacia pelo novo delegado. Valentina pede para Luz (Marina Ruy Barbosa) ficar a sós com Gabriel, e adivinha quem não gosta disso. Acertou quem chutou Júnior. Sampaio promete chamar Judith (Isabela Garcia) para depor, e Murilo tenta fingir que está nem aí igual a cantora Luka.

Ondina (Ana Beatriz Nogueira) bebe um pouco e conversa com Adamastor (Theodoro Cochrane) sobre sua filha desaparecida, que muito provavelmente está nesse elenco da novela.

Quarta-feira, 17 de abril – Milu desaparece

Marilda (Letícia Spiller) procura por Eurico (Dan Stulbach) em casa durante a madrugada e não o encontra. Milu é perseguida e some na escuridão. Eurico volta pra casa do nada, e Marilda finge que está dormindo. Laura percebe que Sampaio voltou pra casa misteriosamente no meio da madrugada. Claro que tudo está relacionado, pois Milu está desaparecida.

Quinta-feira, 18 de abril – Milu está morta

Gabriel acorda e Valentina se emociona. Sampaio é questionado pelos guardiães a respeito de Milu. Todos vão à delegacia para conversar. Marilda pergunta para Eurico sobre a morte misteriosa dos guardiães e comenta o sumiço de Milu. Após uma busca, Murilo encontra o corpo da esotérica.

Sexta-feira, 19 de abril – Ondina é presa pela morte de Milu

Ondina é interrogada a respeito do corpo de Milu, e como ela não conta que Murilo encontrou, a dona do bordel é presa. Gabriel fica inquieto com as novidades, e Luz tenta acalmá-lo (para o desespero de Júnior). Eurico pede ajuda a Marilda para conseguir um álibi.

Olavo consegue um emprego para Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) lá em São Paulo. Murilo se entrega na delegacia. Júnior descobre que Luz tirou o antigo crush do coma.

Sábado, 20 de abril – Ondina fala de novo sobre sua filha desaparecida

Júnior e Luz discutem. Murilo é interrogado pelo delegado não-muito-correto. Luz tem a ideia de contar tudo para Júnior, mas não consegue sair do casarão. Murilo conta aos guardiães que tentará uma reunião com Gabriel, afinal essa é a única coisa que o guardião-mor faz nessa novela. Ondina volta a falar de sua filha desaparecida, dessa vez com Murilo, e o ex-gato tem uma ideia de que pode ajudar a encontrar a moça.