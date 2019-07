Mais um vilão será assassinado em ‘Órfãos da Terra’

A novela ‘Órfãos da Terra‘ anda com uma alta taxa de mortalidade para vilões. Cuidado, se você comete maldades e está na atual novela das seis, seu destino pode ser a cova.

Após matarem Aziz (Herson Capri), as autoras de ‘Órfãos da Terra’ vão eliminar mais um personagem da trama. Dessa vez quem sai é Paul (Carmo Dalla Vecchia), o principal comparsa de Dalila (Alice Wegmann) em seu plano de vingança. Agora que tudo está às claras, e Dalila não precisa mais esconder suas maldades contra a protagonista, Paul pode ser facilmente descartado.

No entanto, fica o mistério: quem matou Paul? E quem matou Aziz? Bem, pra saber disso só acompanhando ‘Órfãos da Terra’.

Segunda-feira, 15 de julho – Jamil e Laila se despedem na cama

Jamil (Renato Góes) tenta explicar para Laila (Julia Dalavia) que vem sendo ameaçado por Dalila. Helena (Carol Castro) é convidada pra sair por Rogério (Luciano Sales). Jamil tenta juntar provas para incriminar Dalila. Como discutiu com Paul, Dalila chama Fauze (Kaysar Dadour) para ajudá-la com seu plano de vingança. Bruno (Rodrigo Simas) leva um grupo de personagens ao Instituto. Laila e Jamil aproveitam uma última noite de amor juntinhos.

Terça-feira, 16 de julho – Paul morre

Fauze, que vem perseguindo Dalila, liga para a vilã, que se desespera. Laila explica para sua família que seu ex-marido foi chantageado e precisará se casar com a grande vilã.

A relação de Zuleika (Emanuelle Araújo) e Almeidinha (Danton Mello) segue conflituosa. Laila assina seu divórcio aos prantos, mas é consolada por seu ex-marido. Do nada, Paul é encontrado morto e Almeidinha desconfia de Dalila.

Quarta-feira, 17 de julho – Dalila é acusada da morte de Paul

Dalila é interrogada e mente. No fim, ela acusa Fauze de ter matado seu braço direito. Dalila, que envolveu Gabriel nesse rolê da morte, garante que não matou Paul. Elias (Marco Ricca) fica bravo com o tal encontro de Helena. Laila descobre o assassinato de Paul.

Jamil brinca de investigador e encontra uma chave perto de onde Paul morreu. Fauze acusa Dalila de ter matado Paul.

Quinta-feira, 18 de julho – Fauze se alia a Dalila

Fauze explica que Dalila foi vista na cena do crime, e a vilã manipula o ex-funcionário de seu pai. Robson é denunciado e preso no aeroporto. Depois de acusá-la, Fauze percebe que o melhor a se fazer é aliar-se com Dalila.

Laila e Jamil estão na bad por estarem afastados. Camila (Anaju Dorigon) acha estranho ver Dalila na delegacia. Fauze conta a Almeidinha que Robson atirou em Paul.

Sexta-feira, 19 de julho – Acaba o casamento de Missade

Almeidinha desconfia da mudança de depoimento de Dalila. Elias pergunta se Helena está se relacionando com Rogério, e depois se beijam. Assim como em outros capítulos, Laila continua pensando sem parar em Jamil. Faz isso não, amiga…

Missade (Ana Cecília Costa) encerra seu casamento com Elias. Fauze vê Jamil e Laila juntos.

Sábado, 20 de julho – Dalila tenta impedir Jamil de ficar com Laila

Fauze segue o casal de pombinhos até um hotel. Lá dentro, Jamil anuncia que decidiu não se casar mais com Dalila. A vilã descobre sobre esse encontro furtivo de seu noivo imposto e fica furiosa.

Almeidinha faz uma série de interrogatórios. Robson promete que é inocente. Fauze ameaça Laila, Raduan e Jamil, tudo a mando de Dalila. Elias explica para a filha que ficará com Helena mesmo. Dalila ordena que Jamil não se aproxime mais de Laila e de seu filho.