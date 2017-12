Finalmente: ‘Malhação’ terá primeiro beijo lésbico

A novela “Malhação” existe há 22 anos, acompanhando várias gerações de adolescentes, e procurando abordar todo o universo que os rodeia, com os problemas e visões de mundo. Mesmo assim, apenas em 2017 vai acontecer o primeiro beijo entre duas meninas. E ele vai acontecer entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio), personagens da trama que vão se apaixonar.

Meses antes, elas já tinham dado um selinho em uma festa, mas não havia nada entre as duas. Já agora é diferente, pois o beijo marca o começo do namoro entre as meninas. E, ao contrário do selinho, a iniciativa será de Samantha, que antes confessa para a futura namorada: “Eu andei pensando no que a gente conversou e… Acabei de descobrir que sou mais corajosa do que eu pensava. Não sei onde isso vai dar, mas não tô nem aí!”.

#malhação

Vem casal maravilhoso

Vem q eu já tou shippando faz muito tempo

A cena já está gravada e vai ao ar na última sexta-feira do ano, dia 29, e ela acontecerá provavelmente em uma festa, como a Giovanna pontua, em entrevista para o Extra, ao comentar sobre as gravações: “Foi como qualquer outro beijo que eu já tive que gravar. A única diferença é que foi com uma garota e, na boa, não faz diferença nenhuma! E eu achei essa cena tão importante, tão leve. Duas meninas numa festa se divertindo, e tá tudo bem! Gostar de alguém não tem nada de errado, o importante é se permitir amar, se permitir ser curioso, tudo isso é natural”.

A novela está realmente entregando a diversidade prometida na época do lançamento, além das duas, em setembro aconteceu um “beijaço” na novela, e vários personagens de todos os gêneros deram selinhos para lutar contra o preconceito. No dia que a cena foi ao ar, o folhetim entrou no trends do Twitter.

E na mesma plataforma,apareceu uma preocupação por conta da cena, pois o beijo pode se tornar um selinho, ou o relacionamento das duas ser censurado.

#Malhacao 2 coisas sobre Lica e Samantha, 1 – Espero q a Globo ñ corte beijos; 2 – Espero q ñ sejam selinhos. — Henrique Pereira (@10henri_pereira) December 21, 2017

E aí? Quem vai acompanhar a novela para ver como esse casal #girlpower vai ser?